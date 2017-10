C’est sous une température de 31° que commence la séance qualificative du Grand Prix des Etats-Unis, dix-septième manche du championnat 2017 de F1.

A noter qu’il y aura plusieurs pilotes qui seront pénalisés après cette qualification : Stoffel Vandoorne (5 places), Max Verstappen (15 places), Nico Hulkenberg (20 places) et Brendon Hartley (25 places).

Q1 – 18 minutes

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Daniil Kvyat qui signe le premier chrono en 1’37"865. Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement.

Wehrlein (1’37"682), Vandoorne (1’37"184), Ocon (1’35"849), Bottas (1’35"309), Verstappen (1’34"899) et Hamilton (1’34"822) prennent tour à tout le meilleur temps.

Romain Grosjean s’est fait une grosse chaleur en revenant très vite sur Lance Stroll qui était au ralentit. Le Français a dû sortir des limites de la piste pour éviter l’accrochage.

Sergio Perez a lui été gêné par Kevin Magnussen et les commissaires vont examiner cet incident et bien sûr celui qui a impliqué Grosjean et Stroll.

Les cinq pilotes éliminés sont : Hartley, Ericsson, Magnussen, Wehrlein et Stroll.

Q2 – 15 minutes

Les pilotes se relancent avec les pneus qu’ils ont choisi pour prendre le départ demain et sans surprise, ce sont les pneus ultra tendres qui ont privilégiés.

Lewis Hamilton signe immédiatement un excellent 1’33"560 et cela doit en refroidir plus d’un, notamment chez Ferrari. Valtteri Bottas prend la deuxième place en 1’33"793. Personne ne parviendra à menacer les Mercedes avant le drapeau à damier.

A noter que Nico Hulkenberg n’a même pas pris la peine de monter en piste durant la Q2 puisqu’il est assuré de prendre le départ depuis la dernière ligne demain à cause de sa pénalité.

Les cinq pilotes éliminés sont : Hulkenberg, Grosjean, Kvyat, Vandoorne et Massa.

Q3 – 12 minutes

C’est reparti pour les dix derniers pilotes qui vont maintenant se disputer les places sur les cinq premières lignes de la grille de départ, sauf Max Verstappen qui sortira de toute façon du top 10 à cause de sa pénalité.

Deux pilotes pointent successivement en tête du classement : Ocon (1’34"743) et puis Hamilton (1’33"108) qui semble imbattable ici. Valtteri Bottas prend logiquement la deuxième place en 1’33"568. Les Ferrari suivent devant les Red Bull.

Les pilotes se relancent pour une ultime tentative et Sebastian Vettel améliore pour se placer sur la première ligne, mais il ne peut rien faire pour empêcher Lewis Hamilton de signer sa 11e pole position de la saison, la 72e de sa carrière.