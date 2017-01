C’est le premier transfert surprise de la saison en WTCC ! Zengo Motorsport a annoncé avoir recruté Aurélien Panis pour piloter l’une de ses Honda Civic. Le Français sera le premier pilote non Hongrois à rouler pour Zengo et abandonne donc la monoplace, provisoirement ou non, pour tenter de briller en supertourisme, comme l’ont fait avant lui Jose Maria Lopez ou Tiago Monteiro.

"Je suis très fier de rejoindre le WTCC" a déclaré le fils de l’ancien pilote de F1. "C’est un championnat international très solide qui représente un grand pas dans ma carrière. Il y a de nombreux pilotes talentueux et expérimentés et ce sera un défi important, j’aurai intérêt à me remonter les manches dès le premier jour. Je suis fier de piloter pour une équipe comme Zengo Motorsport, qui a remporté des courses dans le passé, et je suis honoré de rejoindre la famille Honda".

"Tout sera nouveau pour moi cette saison et le but sera d’apprendre et d’engranger de l’expérience dès que possible. Je veux remercier mes sponsors ainsi que mon manager, Didier Coton, pour ce superbe travail. J’ai hâte de démarrer la saison et j’espère que mon père aura de bonnes choses à dire sur moi quand il commentera le WTCC sur Eurosport !"

Zoltan Zengo, fondateur de l’équipe éponyme, souhaite mener Aurélien Panis au sommet de la discipline, de la même manière qu’il a pu le faire dans le passé pour Norbert Michelisz, vainqueur du trophée des indépendants avant de rejoindre l’équipe Honda officielle.

"Nous sommes heureux de confirmer qu’Aurélien rejoint notre équipe pour la saison 2017 de WTCC" déclare Zengo. "Recruter un pilote qui n’est pas Hongrois est une nouvelle direction pour nous mais c’est tout autant palpitant. Aurélien est un pilote qui a un énorme potentiel et un passé victorieux en monoplace. Tout sera nouveau pour lui mais nous sommes de bons professeurs et nous avons une approche particulière qui aidera l’équipe. Nous sommes sûrs que son passage en WTCC sera couronné de succès".

Le promoteur de la discipline, François Ribeiro, s’est également exprimé sur la venue du Français dans la discipline : "C’est génial d’accueillir un pilote venu de la monoplace avec un grand potentiel. Aurélien sait que la compétition sera intense et il reconnaît avoir beaucoup à apprendre, mais l’équipe Zengo Motorsport a déjà montré qu’elle sait aider des pilotes peu expérimentés à remporter des titres, comme ce fut le cas pour Norbert Michelisz. Aurélien pilotera une Honda Civic dans sa version 2017 et j’espère qu’il sera un bon atout pour que Honda marque des points au championnat".

Panis découvrira sa nouvelle voiture en mars, lors des premiers essais d’intersaison, et Zengo a promis d’annoncer son équipier rapidement. Pour garder son rôle de filière hongroise de sport auto, elle pourrait prolonger le contrat de l’un des pilotes de la saison 2016, Ferenc Ficza et Daniel Nagy.