Avec 97 tours au compteur à deux, Lucas Auer (49 tours) et Nikita Mazepin (48 tours) ont pu compter sur du temps de piste particulièrement instructif aujourd’hui à Budapest, après un mardi déjà bien rempli.

7e chrono de la journée, Auer a cette fois-ci devancé Mazepin (9e temps). Le pilote DTM, protégé par Mercedes, se réjouit de cette expérience.

« C’était une bonne session et je crois avoir réussi à remplir à notre programme de roulage, et à obtenir toutes les données voulues par l’équipe. Je me suis senti assez bien dans la voiture ce matin. J’ai bien dormi et je me suis senti beaucoup plus confiant qu’hier. J’ai été très impressionné par le travail de tout le monde. Ils ont beaucoup de données du week-end de course et c’était intéressant de voir comment ils les utilisaient. »

« Cette expérience en F1 était géniale. Il y tant de vitesse, ces voitures ont tant d’appui… Vous devez vous entraîner pour avoir un sens de la vue rapide parce que tout arrive plus vite. C’est un style de pilotage très intéressant et vous devez faire attention à beaucoup de détails sur votre volant. C’est un vrai défi. »

Nikita Mazepin a roulé l’après-midi et cela lui a moins convenu en raison de la chaleur estivale (plus de 51 degrés sur la piste).

« Ce fut une journée plus difficile, puisque les températures de piste étaient beaucoup plus élevées. Mais nous avons continué à travailler pour trouver les meilleurs réglages. Nous avions un vaste programme et je crois que l’équipe a réussi à obtenir toutes les informations nécessaires. Nous avons commencé avec quelques relais pour du travail aérodynamique et puis nous avons fait des relais plus longs. Je me suis senti beaucoup plus à l’aise qu’hier et j’ai apprécié la performance de la VJM10. »