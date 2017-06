Comme nous vous le rapportions, Audi n’écarte plus totalement une arrivée en Formule 1, à moyen terme.

Le constructeur allemand participe activement aux différentes réunions chargées de préparer le moteur de 2021, qui pourrait être la plateforme idéale pour commencer dans le sport.

Dieter Gass, le responsable de Audi Motorsport, reconnait que le Diesel Gate qui continue à secouer le groupe Volkswagen fait que "ce n’est probablement pas le moment pour nous d’annoncer une arrivée en F1" mais, d’ici à 2021, tout aura évolué.

Pour représenter Audi et VW, c’est Stefano Domenicali (photo), l’ancien directeur de la Scuderia Ferrari, qui a été choisi. L’italien est aujourd’hui le patron de Lamborghini, une autre marque du groupe qui pourrait se lancer en F1.

"Ce qui est bien, c’est que tous les motoristes actuels et potentiels ont été invités par la FIA à ces réunions préparatoires. Nous sommes ravis d’en discuter avec tout le monde. Bien entendu, Stefano connait très bien le sujet et il me tient informé de tous les développements."