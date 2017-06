Y aura-t-il bientôt deux constructeurs automobiles allemands en F1 ? Audi pourrait en effet bientôt rejoindre le cercle fermé des constructeurs engagés dans la discipline reine.

La marque allemande a quitté les 24 Heures du Mans pour se concentrer uniquement sur la Formule E. Mais la filiale de VW pourrait bientôt faire (enfin) le grand saut jusqu’à la F1.

« Comme d’autres manufacturiers potentiels, nous avons été invités par la FIA à discuter du moteur de 2021 et nous avons discuté d’une possible participation » a confié le chef d’Audi Motorsport, Dieter Gass.

« Si nous décidons de rejoindre la F1 en 2021, nous devons le décider bientôt » a-t-il ajouté.

Les règles moteur en vigueur actuellement expireront à la fin de la saison 2020. Comme un moteur prend plusieurs années à être développé, il faut en effet qu’une décision soit prise dans les mois à venir au sein du conseil d’administration d’Audi.

Liberty souhaiterait avoir des moteurs en 2021 plus simples, plus économes et plus bruyants. Mais la technologie des moteurs n’est pas la seule donnée qui entre en compte dans le raisonnement de Dieter Gass.

« Il devrait y avoir des changements techniques, oui, mais je me demande s’ils arriveront effectivement. »

« C’est plus une question philosophique pour nous. Est-ce que la F1 représente les valeurs d’Audi ? Est-ce que c’est intéressant pour notre marketing ? »

« Pour le moment, la Formule E est un choix logique pour nous. »