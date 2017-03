Alors qu’elle s’apprête à débuter sa deuxième saison en Formule 1, l’équipe Haas n’a toujours pas d’autre sponsor que celui de Haas Automation, Windshear, qui est une autre société de son propriétaire, et Richard Mille, joaillier suisse.

Toutefois, Günther Steiner ne s’en inquiète pas et assure que l’équipe peut survivre sans autre partenaire.

"Si l’on regarde des équipes qui sont là depuis de nombreuses années, elles n’ont pas non plus de gros sponsors" justifie Steiner, en pensant certainement à Renault ou McLaren.

"C’est un marché difficile pour les sponsors. Si une marque veut nous sponsoriser, il lui est préférable d’attendre et de voir si l’on est stables dans nos performances. Bien sûr, nous préférerions avoir plus de partenaires sur notre voiture, mais nous sommes chanceux d’avoir Haas Automation comme sponsor, nous ne vivons pas grâce aux sponsors et nous pouvons survivre sans eux".

Les combinaisons de Grosjean et Magnussen arborent également des sponsors personnels comme Microsoft, partenaire du Français, et Jack & Jones, sponsor personnel de Magnussen qui n’apparaît que sur la combinaison du Danois.