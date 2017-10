Nico Rosberg a passé du temps auprès de Robert Kubica ces dernières semaines après avoir rejoint son équipe de management et alors que le Polonais cherche encore à effectuer son retour dans la discipline. Le champion du monde 2016 assure que Kubica n’a pas de problème physique qui l’empêcherait de revenir.

"Il l’a montré lors des essais pour Renault et il n’y a plus aucun doute à ce sujet" a expliqué Rosberg. "Il est à 100% physiquement, c’est génial. Williams va lui offrir un test bientôt et c’est une bonne occasion, j’ai hâte qu’il le fasse".

"Il a montré qu’il peut faire des relais de course complets lors de ses essais avec Renault et il a même fait des doubles simulations de course en enchaînant tours après tours sans problème et dans le rythme, donc ce n’est plus à prouver. Je pense que cet essai sera surtout effectué pour apprendre à se connaître et voir si le courant passe bien".

Rosberg pense que le choix de Renault, qui s’est tournée vers Sainz, a plutôt été basé sur une occasion spontanée que sur le niveau des pilotes : "Je crois que ce choix est de la malchance [pour Kubica]. A ce moment-là, Sainz a subitement été libre alors que les tractations concernant le moteur battaient leur plein et c’est comme cela que ça s’est décidé".