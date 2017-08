Il y a un an, Jarno Opmeer était vice-champion en F4 NEZ (Europe du Nord), et se voyait offrir une place au sein de la Renault Sport Academy pour 2017. Il est actuellement à mi-parcours de sa première saison en Formule Renault Eurocup.

L’année 2016 avait permis à Jarno, âgé de 16 ans, de briller avec sept victoires en F4 et six autres podiums. Le Néerlandais avait également disputé deux meetings du championnat d’Espagne de F4. En six départs, il s’était classé une fois deuxième et quatre fois troisième.

En parallèle à son programme où il arbore les couleurs Renault chez MP Motorsport, Jarno a participé à plusieurs camps d’entraînement avec la Renault Sport Academy, mais aussi rencontré à Monaco le quadruple champion du monde de F1 Alain Prost.

Où votre carrière vous a-t-elle mené ?

J’avais quatre ans quand tout a commencé en kart. J’ai démarré la compétition à sept ans pour devenir le plus jeune pilote néerlandais titré en karting à l’âge de neuf ans. En fait, j’ai obtenu le titre national trois ans de suite. C’était une belle période !

J’ai attaqué les épreuves internationales en karting. La première année était dure, mais la deuxième était bien meilleure avec des podiums à la clé. Je suis passé dans la principale catégorie et j’en ai eu davantage encore. Après cela, je suis allé directement en F4 et j’ai terminé deuxième du championnat. J’ai signé treize podiums en vingt départs. Sotchi représentait mon meilleur week-end avec une victoire et une deuxième place. Et puis Renault m’a pris sous son aile !

Vous souvenez-vous de votre première course en kart ?

Un peu, je crois que j’ai fini troisième ! C’était il y a longtemps !

Qu’est-ce que cela fait d’être membre de la Renault Sport Academy ?

Cela m’a offert beaucoup d’expérience. J’ai amélioré mes qualités physiques puisque Renault se concentre beaucoup là-dessus. J’ai beaucoup appris aussi sur les aspects extérieurs aux circuits. C’est très agréable et bénéfique dans l’ensemble.

Quel est votre rêve en sport automobile ?

Atteindre la F1 et devenir champion du monde, assurément.

Qui étaient vos idoles durant votre jeunesse ?

Je n’en ai pas vraiment eu. J’étais juste fan de F1 et je la regardais. J’ai eu des préférences, mais elles changeaient au fil des années. Évidemment, c’est bon de voir Max Verstappen battre pavillon néerlandais en F1 aujourd’hui. J’espère pouvoir en faire autant un jour.

Des moments marquants dans votre carrière à ce jour ?

Je dirais que Sotchi sort du lot. J’ai fini deuxième avant de m’imposer pour mes débuts. C’était d’autant plus particulier que nous évoluions en support du Grand Prix de Russie, un week-end chargé et sous le regard de certaines personnes. Cette année, c’était génial de piloter à Monaco en Eurocup et c’était encore une fois incroyable puisque nous étions au programme du Grand Prix.

Comment était la rencontre avec Alain Prost à Monaco ?

C’était assez spécial. J’ai vu toutes ses vidéos et d’autres trucs. Le rencontrer était exceptionnel. Nous avons eu un petit entretien pendant dix minutes environ, à parler de tout et de rien, y compris ce qu’être un pilote implique, entre autres.