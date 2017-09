Aston Martin et Red Bull Racing ont confirmé hier un renforcement de leur partenariat technique et commercial pour les années à venir.

Cela semble ouvrir la voie à une implication encore plus grande de la célèbre marque anglaise en Formule 1 pour 2021, lorsque les règles pour de nouveaux moteurs moins chers et plus performants entreront en action.

Andy Palmer, le patron d’Aston Martin, confirme officiellement un intérêt pour ces règles... sans rien promettre pour le moment.

"Naturellement, nous avons envie d’en faire plus avec Red Bull. En 2021, il y a un changement potentiel de règles pour les moteurs. Nous sommes un motoriste et, si les règles ont suffisamment de sens pour nous, que les coûts baissent assez pour qu’une marque comme la nôtre puisse se permettre de créer un moteur de F1, alors nous aimerions le faire," confirme-t-il.

Le modèle est déjà trouvé : un moteur indépendant, qui puisse être vendu à d’autres équipes également.

"Nous voulons fournir un moteur indépendant à la Formule 1, avec un client principal, bien évidemment : nos amis chez Red Bull. Tout dépendra de la direction que prendra la Formule 1."

Pour Aston Martin, une marque légendaire, entrer en Formule 1 aurait du sens.

"Nous adorons l’Endurance et Le Mans. Nous allons continuer. La Formule 1 c’est un autre niveau. En particulier en Chine et aux USA, deux marchés importants pour nous. La F1 reste un petit sport aux USA mais cela implique beaucoup de fans tout de même."

"On le voit avec Ferrari : Ferrari est définie par la F1. Alors que serait une marque comme la nôtre, avec la Formule 1 mais aussi Le Mans et James Bond, très lié à notre marque. Vous auriez ici trois piliers de belles histoires au lieu d’un seul !"

"Entrer en F1 ne doit pas être juste une décision basée sur les émotions cependant, il doit y avoir un sens en termes de business. 550 millions de personnes regardent la Formule 1 sur une année. C’est beaucoup. Il y a une certaine valeur, qui est d’ailleurs incluse dans la cotation de Ferrari en bourse. Je voudrais ajouter une telle valeur à notre marque."