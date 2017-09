Des cinq premiers pilotes au classement, seul Kimi Räikkönen n’a pas encore remporté de victoire cette année. Même Daniel Ricciardo, sur une Red Bull pourtant moins véloce, y est parvenu à Bakou.

Ferrari a tout de même décidé de prolonger son Finlandais pour la saison prochaine, étant donné sa très bonne entente avec Sebastian Vettel. Maurizio Arrivabene pense donc malgré tout avoir fait le bon choix.

« Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen coopèrent de manière formidable. Ils ont une excellente relation, ils font partie de l’équipe et transmettent cet esprit à tout Ferrari. Et il n’y pas de raison pour ne pas confirmer cette association. »

« Kimi Räikkönen a montré qu’il était capable de gagner à Monaco. Et aussi en Hongrie : il y était presque. Je serais heureux s’il gagnait une course cette saison. Pour moi, ce pourrait être comme un rêve, parce qu’il a travaillé si dur ces trois dernières années. S’il peut gagner, je serai heureux. »

Un « rêve » est évidemment un mot à double tranchant pour Kimi Räikkönen : une victoire cette année du Finlandais ne serait-elle pas réaliste aux yeux d’Arrivabene ?

Quoi qu’il en soit, le manager italien n’a jamais sérieusement pensé remplacer Kimi Räikkönen par un des deux jeunes pilotes du giron de Ferrari, Antonio Giovinazzi ou Charles Leclerc.

« Ils grandissent, notre objectif est bien sûr de les faire grandir, et peut-être de les voir, dans le futur, courir pour nous. C’est l’objectif final. Mais auparavant, ils ont besoin de prouver en F1 qu’ils le méritent. »