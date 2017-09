Sebastian Vettel semblait en mesure de viser une place sur la première ligne de la grille de départ, mais un problème sur son nouveau moteur l’a éliminé dès la fin de la Q1.

Ce nouveau moteur avait été monté juste avant la qualification, car le précédent avait eu des soucis ce matin lors de la troisième séance d’essais libres.

C’est donc depuis la dernière ligne que Vettel prendra le départ demain alors que son adversaire Lewis Hamilton est en pole position. Le scénario ne pouvait pas être pire pour Ferrari et Vettel.

"Ce qui est arrivé aujourd’hui à Sebastian est vraiment dommage," commente Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia Ferrari. "Mais c’est demain qu’on dispute la course et c’est à elle que nous allons maintenant penser. Il semblerait que le problème est lié à la connexion entre le turbo et le moteur, mais nous devons encore investiguer là-dessus."

Vettel est-il passé sous une échelle ou a-t-il croisé un chat noir pour avoir autant de malchance ?

"Personnellement, je ne crois pas en la malchance," poursuit Arrivabene. "Si la malchance existe vraiment, alors on doit reconnaître qu’elle s’acharne sur nous. Etant donné la prestation de Kimi (Raikkonen), je dirais que la pole position était à notre portée. Demain, nous aurons un pilote sur la première ligne et l’autre sur la dernière, mais nous sommes ici pour nous battre et nous n’allons pas baisser les bras."