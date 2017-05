Les deux Ferrari de Kimi Raikkonen et de Sebastian Vettel étaient sur la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Monaco et on pouvait donc imaginer que l’une des deux allait s’imposer. C’est effectivement ce qui s’est produit, mais ce n’est pas le poleman Kimi Raikkonen qui s’est imposé, mais son équipier Sebastian Vettel.

"Le résultat d’aujourd’hui est la preuve que le travail paye et nous sommes donc très contents," déclare Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia Ferrari. Il ne semblait pas vouloir s’étendre outre mesure sur le doublé de ses pilotes en Principauté, mais les journalistes ne voulaient pas le laisser filer aussi vite...

Car cette victoire est-elle vraiment celle de Sebastian Vettel ou est-elle celle de Kimi Raikkonen sacrifié sur l’autel des intérêts de l’équipe ? C’est en effet grâce à une stratégie plus judicieuse que Sebastian Vettel a dépassé son équipier après le seul arrêt au stand. La tête de Raikkonen à l’arrivée valait toutes les explications…

Pourtant, Raikkonen ne s’était pas encore exprimé que Maurizio Arrivabene avait déjà son explication à lui.

"Malgré ce qui se dit, nous n’avons donné aucune consigne d’équipe. Nous voulions ce résultat, car cela fait partie de notre ADN, mais ce sont les pilotes qui se battent pour ça en piste. Aujourd’hui, Sebastian a été très rapide avec des pneus usés et c’est comme ça qu’il a pris la tête de la course. Je dois encore féliciter tout le monde dans l’équipe et dire que nous avons une voiture incroyable," précise Arrivabene.

Le directeur a aussi un petit mot pour Raikkonen. "Je n’oublie pas que Kimi a signé la pole position hier. Il n’est pas avec nous pour faire le nombre, mais pour faire sa propre course. C’est ce qu’il a fait aujourd’hui et il a fait une très belle course, comme Sebastian," ajoute-t-il.

Quant à savoir qui a décidé d’arrêter Raikkonen, lui ou l’équipe, il faudra encore attendre pour avoir une explication...