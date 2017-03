La Scuderia Ferrari ne s’était plus imposée en F1 depuis le Grand Prix de Singapour en 2015. C’est peu de dire que cette victoire aujourd’hui en Australie a soulagé tout le monde chez les rouges et notamment le patron.

"Une victoire stratégique ? Non, je dirais que cette victoire s’explique par le fait que nous avons une très bonne voiture et que Ferrari est aujourd’hui une excellente équipe," déclare Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia Ferrari. Un peu en contradiction avec les propos de Jock Clear, son responsable de l’ingénierie !

Finalement, il n’aura manqué que la pole position pour que le week-end de la Scuderia soit parfait. Mais Arrivabene est plus exigeant que ça.

"Un week-end parfait, c’est lorsque les deux pilotes de l’équipe sont sur le podium. C’est dommage que Kimi n’ait pas réussi à être dans le bon rythme au début de la course. Mais je suis content pour tous les membres de notre équipe qui ont travaillé avec modestie et professionnalisme et je parle aussi des personnes qui sont restées à l’usine. Ferrari, c’est eux tous. Quand nous avons lancé notre SF70H, nous avons dit que c’était notre Ferrari. La victoire d’aujourd’hui reflète bien tout ça, tous les efforts et tout le travail de ces derniers mois," poursuit-il.

Maurizio Arrivabene n’oublie pas de féliciter le vainqueur du jour, Sebastian Vettel.

"Nous avons une très bonne voiture et un très grand Sebastian. Mes félicitations à tous," conclut le patron.