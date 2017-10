Sebastian Vettel était sur la première ligne de la grille de départ et pour conserver ses chances de remporter le titre mondial, il aurait dû battre celui qui était en pole position, le Britannique Lewis Hamilton.

Mais un incident très rare a empêché Vettel d’attendre son objectif.

"Le problème a été identifié, il s’agit d’une bougie cassée. Nous avons été pénalisés par un élément qui n’a rien à voir avec la compétitivité de notre voiture," explique Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia.

Peu après son abandon en tout début de course, Sebastian Vettel est venu faire l’accolade à son patron pour lui montrer qu’il ne le tient ps responsable de cette mésaventure.

"Nous nous connaissons très bien," précise Arrivabene. "Cette accolade signifiait que la course d’aujourd’hui s’est déroulée de cette façon, mais que nous n’allons pas baisser les bras. Ces derniers temps il y a plusieurs éléments qui ont failli, mais nous avons une voiture très compétitive et nous allons donc nous battre jusqu’à la fin. L’équipe est motivée et nous allons serrer les dents. C’est ce que nous nous sommes dit avec cette accolade."

Cet abandon permet à Lewis Hamilton de porter son avantage à 59 points et il ne reste que 4 Grands Prix à disputer.

"Notre retard est important, mais nous devons rester humbles et reconnaître qu’il ne manque rien à Mercedes alors qu’à nous, il nous manque certaines choses. Mais je le répète, lors des deux dernières courses, nos problèmes ont été causés par des éléments qui n’ont rien à voir avec la compétitivité de notre voiture. Nous allons maintenant analyser ce qui est arrivé et ensuite nous allons aborder la prochaine course à Austin avec l’intention de défendre nos chances," ajoute le patron.