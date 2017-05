C’est la Mercedes de Valtteri Bottas qui a remporté hier la victoire en Russie, mais les deux pilotes de la Scuderia Ferrari ont accompagné le Finlandais sur le podium.

Grâce à sa deuxième place, Sebastian Vettel a augmenté son avance dans le championnat du monde des pilotes, mais dans celui des constructeurs, c’est désormais Mercedes qui pointe à la première place avec un point d’avance sur Ferrari.

"En parlant à la télévision des pilotes juste après l’arrivée, j’ai seulement évoqué Sebastian (Vettel), mais pour corriger cela, je dois aussi dire que Kimi (Raikkonen) a lui aussi fait une course extraordinaire. C’est dommage pour le départ. Nous savons maintenant que nous avons des choses à faire à l’usine afin d’améliorer nos départs," déclare Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia Ferrari.

Est-ce que les hommes de Mercedes craignent désormais ceux de la Scuderia ?

"Je ne prête jamais aucune attention à ce que les autres font ou disent. Nous savons que ce sont des adversaires très forts. Quant à nous, nous savons ce qu’il nous reste à faire et nous allons le faire," ajoute-t-il.

"Quoi que puisse penser Mercedes, je note de mon côté que cette journée de course à Sotchi aurait pu être meilleure pour nous. Encore une fois, c’est un mauvais départ qui nous a pénalisé pour le reste de la course. Et ce sur un circuit où les dépassements sont difficiles."

L’Italien a tout de même quelques points positifs à souligner.

"Notre rythme de course a été très bon, tout comme notre stratégie. Encore une fois, Seb et Kimi ont prouvé leur valeur, avec de superbes courses. Il est maintenant temps, déjà, de se concentrer sur la prochaine course, en Espagne."