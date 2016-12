Durant cette saison, il a été plusieurs fois supposé que le torchon brûlait entre Ferrari et Sebastian Vettel, faute de victoires et autres progrès en termes de résultats par rapport à 2015.

Les dernières déclarations de Sergio Marchionne, que nous avons rapportées en début de semaine, laissent entendre que la lune de miel est terminée entre le Cheval Cabré et le quadruple champion du monde.

Le président de Ferrari veut voir des résultats probants de son équipe au complet, et cela implique aussi les pilotes. Marchionne souhaite ainsi voir un Vettel « plus calme et moins agité, plus concentré sur son travail de pilote. » En d’autres termes, moins impliqué dans la politique interne...

Maurizio Arrivabene tient cependant à souligner que la situation n´est pas dramatique.

« Je n´ai aucun problème avec Sebastian Vettel. Il n´y a rien de plus à ajouter. »

Le directeur des Rouges défend son pilote face aux rumeurs qui prétendent que l´Allemand est lassé de ne pas gagner.

« S´il était démotivé, pourquoi travaille-t-il si dur ? Pourquoi est-il constamment dans le simulateur ? Il était encore à Maranello cette semaine pour travailler sur la voiture 2017. »

Arrivabene continue de croire au potentiel de Vettel.

« Ce dont il est vraiment capable, lorsqu´il a une voiture qui ne lui cause aucune difficulté, nous l´avons vu à Abu Dhabi. J´ai, à plusieurs reprises, exprimé à quel point il a envie de gagner avec Ferrari. C´est un but très clair et il le partage avec nous. »