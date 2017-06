Sebastian Vettel pouvait prétendre à la deuxième place aujourd’hui à Bakou, mais il a "agressé" Hamilton derrière la voiture de sécurité, ce qui lui a valu une pénalité. Il termine toutefois la course devant Hamilton (qui a eu d’autres soucis) et il augmente donc son avance au championnat sur ce dernier.

"Pour nous, c’est un point positif," déclare Maurizio Arrivabene en évoquant le fait que Vettel marque plus de points qu’Hamilton aujourd’hui.

"Mais si nous regardons ce qui s’est passé entre Vettel et Hamilton et aussi entre Bottas et Raikkonen, on peut se demander si nous sommes en F1 ou au Colisée. Si nous sommes au Colisée, il faut seulement nous le dire clairement et nous nous adapterons. Nous reviendrons plus déterminés que jamais en Autriche, car nous aimons peu parler et travailler beaucoup."

Niki Lauda a dit que c’est le pilote qui est devant qui doit choisir son rythme derrière la voiture de sécurité.

"Niki Lauda peut dire ce qu’il veut, mais comme je l’ai dit, nous préférons garder le silence. Nous allons travailler et laisser Lauda parler. Il a son point de vue et nous verrons bien comment cela se passera en Autriche. Nous allons continuer à travailler et à le laisser parler. Il nous reste 12 courses à faire," ajoute le directeur de la Scuderia.