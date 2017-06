Maurizio Arrivabene, le directeur de la Scuderia Ferrari, était l’invité de la conférence de presse du vendredi de la FIA et il a été, naturellement, interrogé sur le résultat de Monaco.

Le doublé réalisé dans l’ordre Vettel - Raikkonen, différent de celui du départ, a suscité de nombreux commentaires... Y a-t-il eu consigne ou non ?

"J’ai lu tout ce qui a été écrit après Monaco et j’ai entendu aussi beaucoup de spéculations, sur le fait que nous aurions un numéro 1 et un numéro 2. Mais j’ai toujours dit que ce n’était pas la situation en cours dans notre équipe," répond l’Italien.

"Nous nous concentrons sur le championnat, le championnat Constructeurs, et pour bien y figurer vous avez besoin de deux pilotes. C’est très important pour l’équipe, très important pour Ferrari."

"J’ai été très, très clair au début de la saison, à propos de nos règles, de l’engagement de nos pilotes : l’équipe passe avant tout le reste. Mais nous n’allons pas dans la direction d’un pilote ou d’un autre."

"Il n’y a pas de consigne d’équipe. C’est très, très clair, les pilotes le savent et ils l’acceptent."

"Pour en revenir à ce qui s’est passé à Monaco... j’ai un peu ri quand j’ai vu tous ces commentaires. Parce qu’ils ne représentent pas la réalité."

"Il n’y a pas non plus de problème entre nos pilotes. Nous nous concentrons sur le championnat Constructeurs, le championnat Pilotes, c’est leur affaire. Ils sont libres tant que la course au titre ne va pas clairement en faveur de l’un d’eux. Dans ce cas, nous appliquerons nos règles, les intérêts de l’équipe en premier. Mais pas maintenant, et ça n’a pas eu lieu à Monaco."