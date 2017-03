Ferrari était quasiment vue comme l’équipe à battre après des essais hivernaux impressionnants, mais la journée du vendredi à Melbourne a jeté un léger froid sur la ferveur et a rappelé les propos de la Scuderia, qui n’a fait que tempérer cet hiver les allégations selon lesquelles la Ferrari serait plus rapide que la Mercedes.

"Nous avons surtout travaillé sur l’équilibre de la voiture" précise Maurizio Arrivabene. "Nous avons eu plus de difficultés que d’habitude ce matin, nous avons continué à travailler sur l’équilibre de la voiture cet après-midi, mais c’était un programme classique pour un vendredi. Nous gardons les pieds sur terre, nous ne sommes que vendredi et il faudra travailler ce soir. Nous avons encore beaucoup à faire jusqu’à dimanche et je ne veux pas m’avancer".

"Nous avions une idée de nos performances à Barcelone et nous avions suivi notre programme, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Il faut d’abord trouver un bon équilibre pour la voiture et avancer sans paniquer, sans se mettre la pression afin de rester concentrés".

Ferrari a fait de gros changements dans son organigramme technique en fin de saison dernière et ils ont été considérés comme de gros risques puisque la F1 changeait complètement son règlement.

"Si l’on fait des changements, c’est pour le meilleur et non pour le pire. Nous avons effectué des changements et l’équipe travaille très bien. Il y a eu énormément d’échanges d’informations durant l’hiver, tout le monde a un but commun et tout le monde travaille dans ce sens. La voiture n’est plus la création d’une personne mais une création d’équipe".

Sebastian Vettel a déçu l’an dernier en n’affichant pas un niveau de performance fidèle à ses capacités et s’est montré très souvent énervé et impatient. Daniel Ricciardo analysait que l’Allemand a besoin d’une voiture rapide pour être heureux, et Arrivabene est plutôt d’accord avec cette affirmation, avant cette année charnière qui est la dernière du contrat en course de Vettel.

"Je ne veux pas distraire mes pilotes en parlant de contrats, mais je voudrais voir Sebastian heureux, car cela voudrait dire que notre voiture serait rapide" avance-t-il.

En plus du règlement technique, la F1 a été marquée par un changement de propriétaire puisque Liberty Media, emmené par Chase Carey, a remplacé Bernie Ecclestone a la tête de la discipline.

Alors que Liberty veut que les pilotes soient plus disponibles pour les médias et les pilotes, Ferrari n’a pas joué le jeu à Barcelone en appliquant un couvre-feu médiatique, et à Melbourne jeudi en ne faisant pas communiquer ses deux pilotes mais seulement Vettel.

"Que signifie-t-on par médias ? C’est large comme terme compte tenu des moyens de communication, il y a aussi les réseaux sociaux. Hier, Sebastian parlait à la presse et nous avons utilisé les médias numériques pour poster des informations en rapport avec Kimi. Liberty a également déclaré que les médias numériques ne sont utilisés qu’à 1% de leur potentiel actuellement, il faut donc trouver le bon équilibre".

"Plutôt que d’avoir deux pilotes qui parlent le jeudi et qui ont le même discours face aux mêmes questions, nous avons préféré faire parler Sebastian d’une manière et Kimi d’une autre. Nous couvrons tous les types de médias et nous rendons heureuse la Génération Z" conclut-il non sans une pointe d’ironie.