Malgré la perte des deux titres mondiaux qui apparaît de plus en plus évidente, Ferrari peut sortir de sa saison avec la tête haute et un bilan bien plus positif que les saisons précédentes, notamment 2016 où les difficultés rencontrées avaient été surprenantes.

"Il y a beaucoup de points positifs pour être honnête car j’ai vu une équipe jeune très bien travailler sur la voiture, ici et à Maranello" explique Arrivabene. "Tout le monde est uni, il y a un bon échange d’information, une bonne concentration, ils sont assez jeunes et personne ne s’attendait à une telle performance cette année".

"Mattia, notre directeur technique, mène le département technique de la bonne manière. Il connaît bien Ferrari et je dois dire que nous échangeons très bien nos informations et nos opinions. Il a un point de vue d’ingénieur et j’en ai un différent mais nous avons toujours des avis alignés. Donc pour parler de sa part aussi, je pense que nous avons vu beaucoup de points positifs".

"Malheureusement, nous avons manqué notre chance à cause de petits détails liés à des problèmes techniques surtout dus à un fournisseur mais cela nous permet aussi d’apprendre et nous voulons faire mieux à l’avenir".

Désormais, Ferrari va devoir garder le même niveau de compétitivité et franchir les dernières étapes qui la séparent des titres mondiaux, notamment au niveau des détails permettant de garder un même niveau d’excellence durant les huit mois de la saison.

"C’est surtout une question d’ajustements. Ce n’est pas une question de révolution car cette année, nous payons cher les petits détails et nous devons être plus concentrés sur le processus et dans tous les domaines mais ce qui est positif, c’est que l’équipe n’abandonne pas et continue à apprendre de ses erreurs. Tout le monde est impliqué, pas seulement pour l’an prochain mais pour les dernières courses de la saison car nous voulons nous battre jusqu’au dernier virage du dernier tout de la dernière course".

Sauber refuse pour le moment d’annoncer ses plans concernant les pilots et Arrivabene, qui défend les intérêts de Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi, espère que ces derniers en feront partie.

"Charles a démontré son talent en remportant le titre de Formule 2 avec deux courses d’avance. Nous avons hâte de voir comment lui et Antonio Giovinazzi vont pouvoir passer à l’étape supérieure. Nous sommes pour le moment concentrés sur la saison en course mais nous allons aussi nous occuper d’eux. Je peux simplement dire qu’ils ont une grande valeur à nos yeux".