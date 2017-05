La grosse surprise de cette saison est de voir Vettel arriver en tête du championnat au moment où débute la saison européenne de la Formule 1. Une situation qui est également surprenante du point de vue de Ferrari.

"Nous sommes évidemment ravis, nous ne nous attendions pas à être là, mais je dirais surtout que le travail acharné paye enfin, et je suis heureux pour toute l’équipe, pour nos gars ici et pour ceux à Maranello. J’ai toutefois vu les progrès effectués par Red Bull ici et à quel point ils sont compétitifs. Mercedes défend ses titres et nous prenons les courses les unes après les autres".

Alors que la Ferrari était l’une des monoplaces les plus impressionnantes du peloton depuis le début de saison, arborant des solutions techniques radicales, Mercedes a apporté une version évoluée de sa W08 à Mercedes et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a subjugué la concurrence.

"L’une des leçons apprises l’an dernier est qu’il faut épier nos compétiteurs" avoue l’Italien. "La Mercedes est très impressionnante visuellement. Il y a deux écoles entre eux et Red Bull, la Mercedes est plutôt intéressante, créative et surprenante tandis que la Red Bull semble beaucoup plus rechercher l’efficience".

"Nous devons considérer ce qu’ils font et ne pas oublier qu’il faut continuer notre développement pour lutter contre eux. Nous avons décidé cette saison de regarder et si quelque chose nous paraît intéressant, nous étudions la question tout en suivant notre voie et notre programme".

Malgré un écart énorme entre Mercedes et Ferrari lors de la première séance d’essais à Barcelone, nettement réduit dans la seconde, Maurizio Arrivabene ne s’inquiète pas : "On m’a déjà fait la remarque en Australie, où les écarts étaient similaires le vendredi. J’avais répondu de la même manière que je le fais aujourd’hui, je félicite Mercedes pour leurs performances mais nous restons sur notre programme".

"Nous avons un programme qui commence le vendredi, que nous peaufinons le samedi en pensant au dimanche. C’est ce que nous voulons faire mais comme je l’ai déjà dit, ils sont champions du monde et veulent défendre leur titre. Mercedes reste la référence pour tout le monde et nous voulons leur causer quelques tracas".

Parmi les nombreuses rumeurs entendues dans le paddock de Barcelone, celle d’un retour de Fernando Alonso chez les Rouges a été insistante. Plutôt que d’y répondre franchement, Arrivabene préfère rappeler que Ferrari a une vision basée uniquement sur la saison en cours lors de laquelle elle veut remporter les titres mondiaux.

"Il faut comprendre l’état d’esprit de notre équipe cette année. Nous travaillons tous ensemble et nos deux pilotes font partie de cet ensemble. Nous sommes concentrés sur nos résultats et nous travaillons tellement que parler des contrats n’est pas du tout une priorité. Nous travaillons bien ensemble et nous voulons faire de notre mieux".

"L’ambiance dans l’équipe est géniale, pourquoi parlerions-nous de quelque chose qui pourrait nous distraire ? Nous nous regardons dans les yeux et nous comprenons que nous sommes une équipe" conclut-il.