Ferrari a maintenant très peu de chances de décrocher le moindre titre mondial cette année.

La Scuderia n’a plus son destin entre les mains et Mercedes peut remporter les deux titres, pilotes et constructeurs, dès le prochain Grand Prix à Austin. Et si Lewis Hamilton n’y parvient pas aux USA, il aura encore trois balles de match à transformer, grâce à une belle avance de 59 points.

Malgré cela, la Scuderia ne compte pas se relâcher et se concentrer sur sa monoplace 2018.

"Des choses se sont passées, qui n’ont pas été plaisantes, mais nous n’abandonnons jamais," lance Maurizio Arrivabene à propos des problèmes de fiabilité et des abandons de Ferrari lors des trois dernières courses.

"Pour gagner contre Mercedes, et cette année nous avons réussi à les battre à plusieurs reprises, il faut juste pousser encore plus. Nous ne sommes pas inférieurs à eux, notre voiture a prouvé qu’elle était très, très bonne."

L’Italien concède que les titres sont probablement perdus mais il souhaite "gagner les 4 dernières courses".

"Ce serait le meilleur signal à donner à nos fans et à nos rivaux avant la saison 2018," conclut-il.