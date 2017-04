Maurizio Arrivabene est bien sûr le patron le plus heureux du paddock aujourd’hui puisque ce sont ses deux Ferrari qui prendront le départ du Grand Prix de Russie depuis la première ligne. Mais c’est demain que la course aura lieu et il demande à ses hommes de se concentrer sur cet objectif.

"Je suis très content, mais ceci étant dit, il faut rester calme," déclare Maurizio Arrivabene. "Cette qualification est très bonne pour nous, mais ce qui me réjouit le plus, c’est que nous avons une voiture fantastique et deux pilotes extraordinaires. Et j’ai bien dit deux pilotes ! C’est très agréable de les voir sourire, mais cela ne va pas durer très longtemps, car nous devons désormais nous concentrer sur la course."

Kimi Raikkonen est donc de retour dans les petits papiers du patron. "Il avait probablement du mal en début de saison, mais là il a le pied droit très lourd. Hier, les pilotes m’ont dit qu’ils s’amusaient beaucoup au volant de la voiture. Quand un pilote est à ce niveau, il s’amuse toujours, car cela signifie que la voiture est compétitive. Je veux donc remercier l’équipe, les tifosi, mais maintenant nous allons tous penser à la course de demain," ajoute Arrivabene.