Malgré une erreur au début de l’épreuve, Ott Tänak a probablement réalisé la meilleure étape de sa carrière pour prendre la tête de l’YPF Rally Argentina vendredi.

Presque parti en tête-à-queue, Ott Tänak (Toyota Yaris) pointait à vingt-cinq secondes du leader Sébastien Ogier (Ford Fiesta) au terme de la première spéciale. C’était toutefois sans compter sur son sursaut d’orgueil lui permettant de signer cinq scratches sur les six spéciales suivantes et de prendre la tête avec 22’’7 d’avance sur Kris Meeke (Citroën C3). De quoi laisser ses adversaires bouche bée.

« C’était une erreur stupide », confiait la nouvelle recrue du Toyota Gazoo Racing. « J’ai touché une pierre, je suis parti en tête-à-queue et quelque chose a cassé sur la direction. J’avais ensuite des problèmes sur les spéciales suivantes, mais nous sommes assez performants et la voiture me convient pour le moment. »

Sa domination était d’autant plus soulignée que ses cinq poursuivants se tenaient en moins de vingt secondes. Victime d’une crevaison dans la dernière spéciale du jour, Kris Meeke admettait que le temps perdu n’aurait rien changé : « C’était impossible de suivre Ott, il a été excellent aujourd’hui. »

Thierry Neuville (Hyundai i20) faisait le yo-yo lors d’une journée où le mercure montait jusqu’à 30°C. Pariant sur les pneus durs l’après-midi, le Belge ravissait finalement la troisième place à Dani Sordo (Hyundai i20), désormais à 9/10e de seconde de son équipier. Derrière lui, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) réalisait une belle prestation malgré sa position d’ouvreur pour rester en embuscade à 6’’9 de l’Espagnol.

Balayant la piste pour laisser une route propre à ses concurrents, le leader du championnat recevait un coup de pouce lorsque la poussière en suspension perturbait ses rivaux dans l’ES1. Les organisateurs réagissaient dans la foulée en espaçant l’intervalle entre chaque voiture de deux à trois minutes.

Malgré sa faible expériences des routes argentines, Craig Breen (Citroën C3) se plaçait au sixième rang en dépit de notes parfois inadéquates lui faisant prendre de nombreuses bordures durant l’étape.

Leader ce matin, Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) chutait en septième position après une crevaison. Pour Esapekka Lappi (Toyota Yaris), le compte s’élevait à deux pour l’écarter de la lutte pour le podium et le reléguer en hutième place.

Neuvième, Elfyn Evans (Ford Fiesta) était frustré par le faux rythme qu’il adoptait, mais le Gallois devançait son équipier Teemu Suninen (Ford Fiesta). Ce dernier s’estimait heureux de n’avoir qu’une crevaison après un choc contre un talus l’envoyant sur deux roues.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) était le principal abandon du jour. Troisième jusqu’ici, le Finlandais heurtait une pierre qui cassait la suspension avant-droite et le système d’huile de sa voiture. Des dégâts irréversibles pour la suite du week-end.

Samedi, une nouvelle étape pleine de défis attend les concurrents. Deux boucles identiques de trois spéciales seront organisées au nord de Villa Carlos Paz. Entre les deux, les équipages repasseront sur la spéciale dans le parc d’attraction de la ville. Ces 146,88 kilomètres chronométrés devraient se dérouler sous la pluie et le brouillard après le temps magnifique de ce vendredi.