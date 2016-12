Haas n’est en F1 que depuis une saison, mais a fait preuve cette année d’un sérieux et d’un professionnalisme inattendus. A l’heure de dresser le bilan d’une campagne somme toute convaincante, Gunther Steiner se satisfait d’avoir été une des bonnes surprises de 2016.

« Je pense que l’un dans l’autre, nous avons eu une bonne année. Nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions, ce qui est très estimé dans le sport. Aurions-nous pu mieux faire ? Toujours. Mais au bout du compte, qui aurait pensé que nous finirions 8e au classement un an avant ? Personne ne l’aurait cru, et j’aurais signé pour une 8e place, en passant ! Donc je suis assez satisfait de ce que nous avons fait ».

Haas, après 21 courses cette année, a accumulé un grand nombre de données et a progressé sur le plan opérationnel, ce qui devrait s’avérer précieux l’an prochain. « Nous avons simplement gagné en expérience, et l’expérience est tout. Maintenant, nous avons simplement besoin d’utiliser l’expérience gagnée cette année pour l’an prochain, afin de s’assurer que nous soyons encore meilleurs. C’est l’objectif » annonce Steiner.

L’écurie américaine tire aujourd’hui les bénéfices de cette saison bien menée. En dépit d’un budget limité, elle a en effet réussi à attirer quelques nouveaux talents, à en croire Gunther Steiner. « Cette année nous aide déjà, autrement, nous n’aurions pas la qualité du personnel que nous avons. Nous recherchons la qualité, et non la quantité, c’est pourquoi nous sommes toujours une petite équipe, et nous continuerons ainsi. Donc j’espère que nous pourrons attirer davantage de bon personnel. Nous en avons déjà qui arrive, que nous avions attirés il y a plusieurs mois, donc nous serons plus forts l’an prochain. Nous espérons faire mieux que cette année. »

Gunther Steiner n’a toutefois pas souhaité donner les noms de ses recrues. « Ce ne sont pas des gros poissons, mais ce sont des gens qui ont l’expérience de la F1, ce qui important ». Cela signifie donc que Haas a pu débaucher des ingénieurs chez la concurrence. Une preuve de plus qui montre que l’écurie américaine a définitivement gagné sa légitimité dans le paddock.