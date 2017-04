Carlos Sainz n’est décidément pas verni ce week-end à Bahreïn. Victime d’une défaillance au niveau du pot d’échappement en EL2, l’Espagnol a été encore malchanceux ce samedi. En fin de Q1, alors qu’il améliorait, il a dû stopper net en fin de tour, en raison d’un autre problème encore non-identifié.

Tout n’est pas absolument perdu pour le jeune pilote Toro Rosso, puisqu’il partira 16e demain. Mais il presse son écurie de régler tous ces problèmes de fiabilité.

« Nous avons vraiment besoin d’enquêter sur tous ces problèmes parce que nous avons perdu une occasion formidable aujourd’hui de passer en Q3. Je pense que la voiture est la plus rapide que nous ayons eue depuis l’Australie. Donc c’est vraiment dommage. »

L’ancien champion de Formule Renault 3.5. ne paraît pas très optimiste quant à ses chances de remontée demain.

« Cette année, c’est difficile de dépasser, plus difficile d’avoir de bonnes remontées. Je vais faire de mon mieux et je vais voir ce que nous pouvons faire. »

Après sa panne d’hier, Carlos Sainz avait confié qu’il abordait les qualifications « comme à l’aveugle ». Il était pourtant sur un excellent tour en fin de Q1…

De l’autre côté du garage Toro Rosso, ce ne sont pas non plus de fermes réjouissances. Daniil Kvyat a manqué la Q3 pour moins de trois centièmes. Il partira 11e, avec un libre choix de pneus pour la course.

« Ce fut une nouvelle qualification serrée et nous sommes passés très proches de rentrer en Q3. Malheureusement, j’ai fait une erreur et je suis parti au large lors du dernier virage, dans mon tour le plus rapide en Q2. Je suis vraiment désolé pour tous les gars, ils auraient mérité d’être dans le top 10. Néanmoins, la voiture est constamment capable d’être à ce niveau, ce qui est très plaisant. Nous avons réussi à faire un bon pas en avant d’hier à aujourd’hui, et je me sentais bien dans la voiture. Avec un tour propre, nous serions passés en Q3, nous avons une voiture rapide. »

« Demain, nous partirons de la 11e place, ce qui est bon d’un point de vue stratégique puisque nous pourrons choisir notre composé de pneus pour démarrer la course. Nous devrions être capables de nous battre pour quelques points. »