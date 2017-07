Max Verstappen et Sebastian Vettel se sont livrés une belle bataille rapprochée en piste, dimanche dernier à Silverstone.

Le Néerlandais a résisté comme il le pouvait et poussé un peu l’Allemand en dehors de la piste, l’accusant de vouloir jouer aux « auto-tamponneuses ».

Après la course toutefois, c’est Sebastian Vettel qui est monté au créneau pour remettre en question l’attitude de son jeune concurrent.

« Il a plus d’expérience maintenant et il est devenu plus calme. Mais Max est toujours un petit peu trop fougueux quand il défend. »

Max Verstappen a réagi au tac à tac à cette mise en cause. Il assure qu’il ne la « prend pas sérieusement, en particulier après ce qui est arrivé la dernière fois, quand il a pris des points de pénalité sur son permis. »

Le pilote Red Bull fait ici indéniablement référence à l’incident de Bakou, où Sebastian Vettel avait effectivement perdu ses nerfs l’espace d’un instant en allant percuter Lewis Hamilton.