Même si la pertinence esthétique des ailerons de requin fait actuellement débat, dans l’ensemble, l’apparence des voitures 2017 est jugée bien plus séduisante que sous le précédent règlement.

Plus larges, dotées de pneus Pirelli impressionnants, les F1 sont non seulement plus rapides en piste, mais encore plus spectaculaires à regarder. Ce ne pourrait être là qu’une première étape dans le futur. Car, comme le réclame Liberty Media, de nouvelles propositions pourraient être faites à l’avenir pour encore améliorer l’aspect visuel des monoplaces.

Jusqu’à quel point les directeurs d’écurie seraient-ils prêts à aller pour améliorer cet aspect visuel ? Interrogé en conférence de presse en Australie, Maurizio Arrivabene rappelle quelques règles de bon sens.

« C’est un changement radical avec le nouveau règlement, tout le monde a déjà changé sa voiture, et je pense que ces règles offrent la possibilité aux designers et aux aérodynamiciens d’exploiter encore plus les voitures en termes d’approche créative. C’est une première étape, nous pouvons ensuite en faire plus dans le futur. Nous devons nous assurer que la voiture ressemble toujours à une voiture et pas à quelque chose d’un peu étrange, bien sûr. »

Christian Horner ne nie pas l’importance de l’apparence, mais il rappelle aussi que le look doit être complété par un son à la hauteur, ce qui n’est pas forcément le cas avec la génération actuelle de moteurs…

« Je pense que les apparences des voitures sont déjà formidables. Je pense que tout est une question d’évolution. Plutôt que de se concentrer sur les apparences, je souhaiterais que l’on se concentre sur le son. Je pense que les meilleurs sons que nous avons eus ici ce week-end, c’était avec la Minardi vieille de 12 ans. 12 ans avant, elle avait le pire son de moteur, et elle n’était pas du tout compétitive, et je pense que quand vous entendez l’acoustique des V10, vous devez seulement aller voir les visages des gens autour du circuit et voir ce que cela représente pour les fans de F1. »

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, abonde dans le sens de son homologue de Red Bull…

« Je pense que nous avons déjà changé l’esthétique des voitures. Je pense qu’essayer de trouver ce que nous pourrions faire ensuite, c’est aller un peu trop loin, peut-être. Comme le dit Christian, si nous pouvons travailler sur le son de la voiture, et si nous pouvons nous pencher sur la future génération de moteurs, c’est quelque chose qu’il faut considérer. Nous n’avons pas assez mis l’accent sur le son par le passé et si nous pouvons combiner une technologie formidable, abordable financièrement, avec beaucoup de chevaux et un bon son… alors ce serait vraiment comme cocher une case. »