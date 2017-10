Elfyn Evans produisait une grande performance sur son terrain pour mener le Wales Rally GB vendredi soir.

Le Gallois remportait trois des six spéciales glissantes du jour. Evans menait dans les forêts galloises, 24“6 secondes devant son coéquipier Ott Tänak. Sébastien Ogier se rapprochait encore plus d’une cinquième couronne mondiale en troisième position, offrant par la même occasion un top 3 complet à M-Sport.

Evans, dont les fans ont nommé un virage en son honneur dans la spéciale Myherin, se révélait dans ces conditions boueuses utilisant une nouvelle gamme de pneus développée pour ce climat.

Le soleil et les températures moyennes ne permettaient pas de sécher les routes de forêt. Evans espérait des conditions similaires demain lorsque l’avant dernière manche du Championnat du monde des Rallyes de la FIA passera à 5 kilomètres de chez lui.

« Espérons que le soleil s’en aille et je ne souhaite pas cela souvent au Pays de Galles » s’amusait le pilote de la Ford Fiesta. « Je ressens un peu de pression en étant en tête à domicile, mais je ne vais pas m’en plaindre. Demain est le jour clé. »

Les niveaux d’adhérence changeants ne permettaient pas aux pilotes d’associer rythme et confiance le matin, mais Tänak restait à distance de frappe de son coéquipier. Cependant, l’Estonien n’était jamais à l’aise avec l’équilibre de sa Fiesta et était distancé dans l’après-midi.

Ogier admettait qu’il n’était pas assez audacieux dans ces conditions piégeuses, mais il profitait des difficultés de Tänak. Il remportait une victoire de spéciale et finissait la journée entre son coéquipier et Thierry Neuville, les seuls pilotes qui peuvent empêcher le Français de remporter le titre ce week-end.

Neuville était 10“3 secondes derrière Ogier et encore plus frustré que Tänak suite à sa pénalité de dix secondes reçue hier après que sa voiture n’ait pas démarré pas au départ de Tir Prince. La cause restait inconnue aujourd’hui.

Un calage à la troisième jonction de la spéciale d’ouverture de vendredi, Myherin ainsi qu’un sous-virage important et la perte de voie de son copilote Nicolas Gilsoul ne faisaient que compliquer la tâche du Belge.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) était en difficulté avec du sous-virage et un manque de traction. Le Finlandais était cinquième, 1/10 de seconde devant Kris Meeke, qui était dans le top 3 ce matin avant de reculer dans la deuxième boucle.

Le trio Hyundai Andreas Mikkelsen, Dani Sordo et Hayden Paddon remplissait les trois positions suivantes, tandis que Juho Hänninen complétait le top 10.

Après un tête-à-queue dans la dernière spéciale du jour, Craig Breen perdait une heure pour sortir sa Citroën C3 du ravin. Mads Østberg se battait lui contre des problèmes de prise en main et Esapekka Lappi ne se faisait pas aux conditions glissantes.

Samedi est un véritable marathon long de 17 heures, 9 spéciales et 142,38 km. Un départ aux aurores pour une boucle de plus de 110 km est prévu sans service ni changement de pneus avant que les concurrents ne se mesurent à deux spéciales nocturnes.