Thierry Neuville profitait de l’erreur de son coéquipier Andreas Mikkelsen pour mener le Kennards Hire Rally Australia samedi soir.

Avant la dernière étape de dimanche, Neuville devançait Jari-Matti Latvala de 20“1 et était sur la bonne voie pour sceller la deuxième place du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour la troisième fois en cinq ans.

Il prenait la tête lorsque son coéquipier, Mikkelsen, qui avait dominé l’étape inaugurale de vendredi sur les routes de gravier de la côte est de la New South Wales, heurtait un talus dans une spéciale de la forêt tropicale.

Les espoirs de Mikkelsen de répéter sa victoire obtenue il ya 12 mois volaient en fumée suite à l’impact qui crevait ses pneus avant et arrière gauche. Le Norvégien n’avait qu’une seule roue de secours à bord et devait abandonner.

"Cela s’est passé environ 2 km après le départ sur un virage à droite sur une crête, en troisième ou quatrième vitesse. J’ai touché le talus à l’extérieur assez fort. Parfois, vous vous en sortez et parfois non. Cette fois ça n’est pas passé. C’est consternant", expliquait-il.

Neuville a pris les devants mais n’est pas passé loin du désastre lui-même dans la même spéciale sur un virage trompeur qui a piégé plusieurs autres concurrents.

"J’ai tiré tout droit à un croisement. Je suivais des lignes sur la route, j’ai freiné trop tard et ai dû faire marche arrière. C’était un virage difficile, je savais que c’était serré mais je ne savais pas quand", déclarait le Belge, qui endommageait la boîte de vitesse dans sa hâte de reprendre la route.

Latvala exploitait le malheur de Neuville pour se rapprocher à quelques secondes, mais Neuville remportait ensuite deux victoires de spéciales pour s’echapper et laisser le Finlandais frustré.

"Si Thierry garde cette vitesse, je n’ai aucune chance. Quand je suis sur des pneus mixtes, l’équilibre de la voiture n’est pas génial et je ne suis pas aussi confiant que ce matin. Je n’ai pas beaucoup couru dans cette voiture avec le package de pneus mixtes et cela me semble un peu problématique aujourd’hui", déclarait-il.

L’espoir d’un podium pour Kris Meeke s’est évaporé lorsque le Britannique a heurté un pont et brisé la suspension arrière droite de sa Citroën C3. Cela promu Ott Tänak, le seul rival de Neuville pour la deuxième place du championnat, à la troisième place, 20“5 derrière Latvala.

Craig Breen terminait quatrième, avec une avance de 15“9 sur Hayden Paddon. Le Kiwi a eu la chance de s’en sortir malgré qu’une branche ait percé la calandre de sa i20 dangereusement proche du radiateur.

Sébastien Ogier terminait sixième, le quintuple champion après avoir arraché le pare-chocs avant de sa Fiesta après avoir heurté un talus et fait un tête à queue. Le Français était confortablement devant Stéphane Lefebvre, qui survivait à deux sorties dans sa C3.

Elfyn Evans, Esapekka Lappi et le premier régional de l’étape Nathan Quinn complétaient le classement.

La dernière journée de dimanche comprend cinq spéciales supplémentaires couvrant 64,64 km dans la même zone que l’étape d’ouverture d’hier. La dernière spéciale de Wedding Bells sera retransmis en direct à la TV, avec comme d’habitude des points bonus atttribués aux cinq pilotes les plus rapides.