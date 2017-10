Dominant l’étape de samedi, Elfyn Evans est resté sur la bonne voie et s’apprête à signer sa première victoire en WRC au Dayinsure Wales Rally GB.

Tout en se offrant un énorme coup de pouce à son équipier Sébastien Ogier (Ford Fiesta) dans sa quête d’un cinquième titre mondial consécutif, Elfyn Evans (Ford Fiesta) court après une victoire qui serait la première d’un pilote britannique depuis dix-sept ans !

Ce matin, le Gallois remportait cinq des six spéciales boueuses avant de survivre au brouillard épais et aux averses en soirée. Il ralliait le parc d’assistance avec une avance de 53’’1 sur le Français.

Les conditions humides de la matinée s’avéraient être un vrai cadeau du ciel pour Elfyn Evans, qui pouvait alors exploiter pleinement la nouvelle gamme de pneus DMACK spécifiquement développée à un tel terrain.

« Nous avons eu des conditions parfaites ce matin », confiait-il. « Nous n’aurions pas pu souhaiter mieux, mais je suis content que la journée soit terminée. Tout ce brouillard... C’était dingue ! Je ne voyais rien à certains endroits. »

Prudent tout en sachant que la victoire de son équipier pourrait suffir à éliminer Thierry Neuville (Hyundai i20) et Ott Tänak (Ford Fiesta) de la course au titre dès ce week-end, Sébastien Ogier se montrait soulagé. C’était sans compter sur Aberhirnant, l’avant-dernière spéciale du jour. Dans la brume, le Français tapait une pierre, crevait à l’avant-gauche et endommageait ses freins.

Le Français s’affairait ensuite pour retirer le disque de frein avant de gérer sur la dernière spéciale. « J’ai fait la spéciale avec trois freins seulement », narrait-il. « C’est un miracle que nous soyons là ! Nous ne pouvions pas attaquer, car les freins manquaient de jus. Il fallait freiner plus tôt partout. »

De son côté, Thierry Neuville faisait fi de toute précaution pour prendre l’avantage sur Ott Tänak et Sébastien Ogier. Si le Belge donnait tout pour prendre la deuxième place et garder ses derniers espoirs de titre, la météo lui jouait un tour en le reléguant à 5/10e de seconde de Sébastien Ogier.

« Nous avons probablement eu le brouillard le plus épais », déclarait-il. « J’ai essayé de faire avec, mais il était impossible de voir quoi que ce soit. C’est vraiment décevant. Nous nous sommes battus sans relâche, nous n’avons jamais baissé les bras et voilà ce que nous obtenons en retour... »

Ott Tänak perdait encore plus gros en chutant au sixième rang, tout en restant à 13’’0 de la deuxième place.

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) finissait la journée au quatrième rang à 4’’1 de Thierry Neuville. Le Finlandais semblait enfin venir à bout des problèmes de traction et de sous-virage l’affectant depuis jeudi soir. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) le suivait à 5’’9.

Derrière Ott Tänak, on retrouvait Kris Meeke (Citroën C3). Le Britannique connaissait une étape difficile avec deux sorties et un calage, mais il devançait toujours Hayden Paddon (Hyundai i20), victime de problèmes hydrauliques et à la lutte avec son équipier Dani Sordo (Hyundai i20). L’Espagnol perdait toutefois une minute et demie dans le brouillard et voyait Esapekka Lappi (Toyota Yaris) lui ravir la neuvième place.

Le principal abandon était à mettre à l’actif de Juho Hänninen (Toyota Yaris), suspension cassée.

Dimanche, le final se composera de cinq spéciales (41,17 km) dans les forêts du nord du Pays de Galles. La Power Stage prendra place dans les superbes vues près du réservoir de Llyn Brenig et offrira comme à son habitude des points bonus aux cinq pilotes les plus rapides.