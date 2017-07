Le débutant Esapekka Lappi s’est montré solide ce vendredi en Finlande et occupe pour la première fois de sa carrière la tête d’une manche du WRC.

Vainqueur de huit des douze spéciales du jour, Esapekka Lappi (Toyota Yaris) devançais son équipier et compatriote Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) pour 4"4. Le Finlandais du Toyota Gazoo Racing dispute à domicile son quatrième rallye en WRC seulement.

À domicile, les pilotes locaux prenaient le pouvoir puisqu’un autre débutant, Teemu Suninen (Ford Fiesta) occupait la troisième place à 14"6 de Jari-Matti Latvala.

En parallèle, les prétendants au titre connaissaient une journée décevante. Leader du championnat, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) abandonnait dans la matinée tandis que Thierry Neuville (Hyundai i20) manquait de rythme et pointait au neuvième rang au terme de la journée.

Après la première spéciale du jour, Esapekka Lappi n’occupait pourtant que la douzième place en raison d’une approche prudente. Le Finlandais signait toutefois huit victoires de spéciales sur les neuf suivantes pour prendre le dessus sur Jari-Matti Latvala, à sa grande surprise.

« Je ne m’imaginais même pas mener », confiait le pilote de vingt-six ans. « C’est vraiment quelque chose de particulier, voire difficile à comprendre. Depuis mon enfance, je rêve de piloter une WRC en Finlande. Cela arrive et je mène. Les mots me manquent. »

Jari-Matti Latvala avait pris les commandes après l’erreur d’Ott Tänak (Ford Fiesta), qui touchait des pierres et crevait à l’arrière droit. L’Estonien perdait alors plus d’une minute et demie, le reléguant ainsi au dixième rang vendredi soir.

Teemu Suninen livrait une prestation presque aussi impressionnante que celle d’Esapekka Lappi. Pour sa deuxième sortie seulement en WRC, le Finlandais remportait deux spéciales lors d’une étape marathon de seize heures sous le soleil et des averses torrentielles.

Craig Breen (Citroën C3), Juho Hänninen (Toyota Yaris) et Mads Østberg (Ford Fiesta) jouaient également une place sur le podium. Des problèmes de freins et de maniabilité perturbaient Craig Breen, finalement quatrième à 14"0 de Teemu Suninen.

Juho Hänninen faisait aussi la joie des spectateurs en se hissant en quatrième position avant de toucher une pierre endommageant le support de la suspension arrière gauche de sa Yaris. Le Finlandais parvenait toutefois à conserver la cinquième place, 6"1 derrière Craig Breen et 5"9 devant Mads Østberg. Ce dernier était troisième avant qu’un problème de comportement, mis sur le compte d’un bras de suspension ou d’une transmission, ne le relègue au sixième rang.

Septième, Elfyn Evans (Ford Fiesta) se battait contre le survirage de sa voiture tout en parvenant à contenir Thierry Neuville et Kris Meeke (Citroën C3), qui tordait sa direction contre une chicane en béton.

Sébastien Ogier (Ford Fiesta) devait abandonner après un atterrissage brisant sa suspension arrière et l’envoyant dans les arbres. Son retrait donnait l’avantage à Thierry Neuville dans leur duel pour le titre, mais le Belge devra frapper fort pour réussir à intégrer le top cinq, son objectif : « demain est une longue journée, nous devrons être plus rapides même si je ne pouvais faire plus aujourd’hui. »

L’autre abandon du jour était à mettre à l’actif d’Hayden Paddon (Hyundai i20) qui cassait une suspension sur une pierre.

Samedi, le parcours propose huit spéciales sur terre près de Jämsä. Divisées en deux boucles identiques, on y retrouvera la célèbre spéciale d’Ouninpohja, considérée comme le défi ultime de courage et d’engagement en WRC. L’itinéraire cumulera 132,34 km de spéciales.