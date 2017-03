Comme son coéquipier, Valtteri Bottas, mobilisé en matinée, n’a pas recherché la performance aujourd’hui à Barcelone. Le Finlandais a effectué 53 tours aujourd’hui et fini dans les mêmes eaux que Lewis Hamilton, démontrant une belle régularité sur les longs relais, qui étaient au programme de l’équipe allemande aujourd’hui.

Valtteri Bottas termine ses essais de Barcelone avec 628 tours au compteur. Aucun pilote n’a fait autant de tours que lui sur le circuit catalan ! Il peut donc s’estimer prêt pour Melbourne...

"J’ai fait un nombre raisonnable de tours lors de ma dernière matinée dans la voiture, et je quitte ces essais avec confiance. Je me sens prêt pour courir. Je sens que l’équipe a pu s’améliorer dans notre manière de travailler ensemble. Elle a un esprit formidable qui l’anime, elle a vraiment faim de victoire."

"C’était si sympathique de courir ces deux dernières semaines, et de voir comment nous opérons en tant que groupe, à la fois sur et en dehors de la piste. Merci à tout le monde à Brackley et Brixworth pour avoir créé ce beau package. J’espère que nous pourrons en extraire le maximum dès le départ à Melbourne".

"Nous avons testé beaucoup de choses, donc cela va prendre beaucoup de temps pour tout analyser. Ma courbe d’apprentissage a été immense durant ces huit jours, et elle continuera à l’être. Mais il me tarde vraiment que les feux verts s’allument à Melbourne !"