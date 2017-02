Lewis Hamilton a bien profité de son temps libre cet hiver mais n’a pas ménagé ses efforts pour préparer la nouvelle saison qui s’annonce plus difficile sur le plan physique.

C’est ce que révèle son père, Anthony.

"L’intersaison est toujours un moment apprécié pour Lewis parce que cela lui permet de profiter de tous ses jouets aux Etats-Unis et ailleurs ! Mais il reste très sérieux parce qu’il doit garder son régime, son entrainement. C’est une saison ’off’ mais pas vraiment ’off’ en réalité," explique-t-il.

Comment a-t-il géré la retraite surprise de son équipier (et ami d’enfance) ?

"Rien ne surprend Lewis. Il croit qu’il est imbattable et il l’est. Dans une bonne journée, personne ne peut le battre. Il n’est donc pas surpris que certains ont dû mal à le suivre. J’ai récemment dit que Valtteri devrait faire attention mais je le répète : Lewis est bien un tueur. Il peut tuer des pilotes, tuer des carrières."

"Lewis se met dans votre tête parce qu’il est rapide comme tout. Et vous n’arrivez jamais à savoir comment il fait pour prendre cette trajectoire, aller si vite à cet endroit, pourquoi il utilise tel réglage. Cela vous prend la tête !" ajoute Anthony Hamilton.

"C’est son talent naturel qui frustre les autres. Vous ne pouvez pas le percer. Il peut avoir du mal le vendredi ou le samedi mais il sera toujours au rendez-vous pour la course le dimanche."

Rosberg devient ambassadeur de Mercedes, est-ce que cela a eu un effet sur Lewis ?

"Il aurait préféré l’avoir comme équipier parce qu’ils se connaissent depuis plus de 20 ans et Nico a toujours su motiver Lewis à sortir le meilleur de lui. Ca a été une bonne rivalité. Mais Lewis n’a qu’une seule envie, c’est retrouver son titre s’il le peut, si la voiture est assez bonne. Il ne pense pas à Nico ou Valtteri, il pense juste à lui, à gagner le titre."

A quelle relation s’attend Anthony entre son fils et Bottas ?

"Lewis a un grand respect pour tout le monde parce que c’est comme ça que je l’ai éduqué. Je lui ai appris à être un gentleman hors de la piste et un mercenaire en piste. Votre amitié ne joue donc pas. Nico a été un super ami pour Lewis mais Lewis est un mercenaire en piste, il est comme ça et c’est comme ça qu’il sort le meilleur de lui-même."

"Ca va être intéressant de voir où en est Valtteri parce qu’on ne l’a pas vu encore parmi les autres top pilotes," ajoute-t-il. "Je pense que cette année nous verrons à peu près les mêmes pilotes à l’avant mais si Valtteri peut se mêler à tout ça, ça va être intéressant. Max Verstappen et Daniel Ricciardo seront à suivre, si Red Bull sort une bonne voiture. Je souhaite aussi que ça se passe bien pour Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Et pourquoi pas Nico Hulkenberg chez Renault. Ce serait génial pour faire une super saison pour la Formule 1. Je suis impatient."