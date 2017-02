Anthony Hamilton suit la carrière de son fils, Lewis, depuis son plus jeune âge, et a même dû consentir à une série de sacrifices financiers au début de la carrière de son champion. Désormais, il assiste en spectateur comblé aux exploits de Lewis, mais toujours avec un œil attentif sur la discipline.

Si Anthony assure que Lewis ne lui a pas donné encore son avis au sujet du rachat de la F1 par Liberty Media ou du départ de Bernie Ecclestone, c’est qu’il y a une raison : on ne parle pas tellement travail en famille…

« Je ne parle pas affaires avec Lewis tant que ça. Nous parlons des affaires de famille. Comment vas-tu… ? Blabla… Où es-tu ? … Donc nous ne parlons pas beaucoup de sport automobile, pas autant que par le passé, parce que je ne le veux pas. Mais bien sûr, je suis toujours le sport, donc j’ai mes points de vue et mes opinions, et ce ne sont pas toujours les mêmes que celles de Lewis. »

Visiblement plus impatient de donner son point de vue plutôt que celui de son fils, Anthony Hamilton a donc fait le tour de l’actualité. Il regrette tout d’abord la mise à l’écart de Bernie Ecclestone.

« Je pense que c’est dommage, c’est vraiment, vraiment dommage. Il va me manquer. Si c’est vrai, parce que je ne peux toujours pas le croire, je pense que c’est vraiment dommage pour le sport. Bernie est la F1, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que vous allez faire ? Déchirer le règlement ? »

Les nouveaux propriétaires, Liberty Media, à l’origine du départ d’Ecclestone, veulent encore davantage promouvoir la F1 aux Etats-Unis. Comment s’y prendrait Anthony Hamilton ?

« Je pense qu’ils devraient prendre un moment de réflexion pour y penser. Il est trop tôt pour dire ‘nous allons amener la F1 ici, nous allons faire ceci’. Il faut y repenser pendant un an ou deux. Voir comment les choses se passent, voir ce que les fans veulent. Apprendre comment attirer de nouveaux gens vers le sport. Ce ne devrait pas être une question de savoir quel circuit paie le plus. Ce devrait être une question de nombre de personnes susceptibles de se rendre dans les tribunes. Il faut simplement avoir une approche différente. Mais le plus important, c’est de baisser les coûts, pour que les fans se rendent sur les courses. »

Pour Anthony Hamilton, le prix des tickets est un facteur très important pour assurer le succès de la F1, mais il n’est pas le seul…

« Plus de fesses assises sur des sièges en tribunes [sic], cela fait plus de fesses sur les canapés chez les gens. Et je pense que ce qui est aussi important, c’est d’avoir des pilotes formidables. Pas seulement des pilotes avec beaucoup de budget, avec des papas et des mamans qui ont beaucoup d’argent… Si nous prenons ce chemin, la F1 va se désintégrer les cinq prochaines années. »

Quand il évoque la qualité du plateau, Anthony Hamilton ne pense pas qu’au talent brut de pilotage, mais aussi aux personnalités de chacun. Et son opinion n’est pas tout à fait désintéressée…

« Quand vous y pensez, les temps ont changé. Lewis est un peu un marginal, il n’est pas un pilote de course, il est une superstar. Flavio Briatore l’a dit dans une récente interview. Il a dit que Lewis était la meilleure chose qui soit jamais arrivée au sport automobile parce qu’il a franchi toutes les frontières. Il n’est pas juste arrivé en F1 pour être un pilote de course, il est comme une tête d’affiche de film, une star de la musique. Il a amené tous ces gens vers la F1. Quel autre pilote a fait cela ? Quel autre pilote fait cela ? Personne. »

Anthony Hamilton prend alors un ton roboratif pour se moquer des collègues de son fils : « Les pilotes, ils disent juste… ‘Je suis un-robot-pilote-de-course. Je-suis-là-pour-faire-la-course’. Merci beaucoup ! »

« C’est un business où nous avons vraiment besoin de personnalités. C’est du divertissement. Du temps de Sir Stirling Moss, ces gars avaient de la personnalité. Même les rock stars étaient dans le sport automobile. Paul Newman, les stars de film, ils étaient tous là. Maintenant, combien de stars sont vraiment motivés par les pilotes ? Les pilotes sont probablement motivés par les acteurs célèbres. Donc ils regarderont probablement leurs films. Mais combien d’acteurs célèbres suivront de près la carrière d’un pilote en particulier ? »