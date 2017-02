Andrew, la VJM10 est arrivée et elle est magnifique. Comment a-t-elle été créée ? Etes-vous repartis de zéro ?

"La VJM10 est le produit naturel du grand changement de règlement de cette saison. Il y a des changement conséquents dans le domaine de l’aérodynamique, sur le châssis et au niveau des pneus. L’ensemble est une grande rupture avec le passé et donne encore plus de travail. Nous avons gardé peu d’éléments de notre VJM09 de l’an dernier, qui était très réussie, et il a fallu redoubler de travail en conception et en production".

Ce défi a-t-il été intéressant à relever ? Les règles sont souvent faites pour ralentir les voitures et non pour les accélérer.

"Il y a beaucoup de recherche dans le développement aérodynamique, c’est une chose qui ouvre le champ des possibles. On va clairement dans la direction opposée des années précédentes et nous sommes heureux de cette opportunité. Avoir la liberté de chercher de la performance est un peu un choc des cultures mais c’est très bien. C’est plaisant pour tout le monde car à chaque fois qu’on développe une voiture correspondant à de nouvelles règles, nous sommes pressés de voir les trouvailles de chacun et de savoir où nous nous situons dans la hiérarchie. Le nouveau règlement amène des problèmes que nous solutionnons quotidiennement, c’est tout simplement ce qu’est l’ingénierie".

Est-ce le plus grand défi que vous ayez relevé dans votre carrière en F1 ?

"Ces changements nécessitent qu’on adapte notre mentalité. Il a fallu du temps pour s’y atteler au début mais nous sommes confiants quant aux performances de la voiture. Le développement sera intense et nous allons voir de nombreuses modifications régulières sur les voitures. Ces modifications seront conséquentes et je ne pense pas que le développement se calmera de sitôt".

Pirelli amène des pneus bien plus larges, comment pensez-vous qu’ils influeront sur la compétition ?

"Les nouveaux pneus ne sont pas seulement plus gros, mais conçus différemment. Nous avons là aussi énormément à apprendre en bord de piste, et ce sera d’autant plus compliqué en plein hiver à Barcelone. L’objectif de Pirelli était d’amener des pneus se dégradant moins, mais nous ne saurons vraiment pas à quoi nous attendre jusqu’à ce qu’on prenne la piste. Nous avons vu les données disponibles évidemment, mais ça reste de la théorie et nous avons hâte de les essayer et de comparer à ces données. C’est là que commencera le vrai travail, ces pneus sont les mêmes pour tout le monde et il faudra rapidement les appréhender. Nous avons des ingénieurs spécialisés au sein de l’équipe".

La VJM09 a terminé la saison 2016 en étant l’une des voitures les plus performantes, que peut-on attendre de celle qui lui succède ?

"C’est la question à un million de dollars ! Nous ne saurons pas si nous avons fait un bon travail tant que la voiture n’aura pas pris la piste et que l’on n’aura pas comparé les données théoriques avec celles récupérées en piste. Nous avons fait de notre mieux et nous pensons aller dans bonne direction, mais nous n’aurons pas la réponse précise avant les qualifications du Grand Prix d’Australie. Il y a toujours un peu de peur à ce moment de l’année, la peur d’avoir raté une évidence qui va de paire avec l’espoir d’avoir exploité au mieux notre potentiel de développement, et j’espère que ce sera le cas ! La voiture fonctionne très bien dans le simulateur et nous n’avons aucune raison de douter des données de la soufflerie puisqu’elle était parfaitement en accord avec celles de la piste ces dernières années. Si nous convertissons les performances de la soufflerie en piste, nous devrions bien nous situer et avoir une bonne voiture pour démarrer la saison".

Il ne reste que quelques jours avant les premiers essais et un mois avant le premier Grand Prix. Etes-vous heureux de retourner en piste ou préféreriez-vous disposer de quelques jours supplémentaires de développement ?

"Nous voulons courir ! En fin de saison dernière, nous étions fatigués car elle touchait à sa fin et que nous ne lâchions rien pour conserver notre quatrième place. C’était épuisant mais nous l’avons fait, nous avons accompli notre objectif et nous avons profité de la pause hivernale. Désormais, tout le monde veut en découdre, et c’est génial à voir. Nous sommes une vraie équipe de course composée de compétiteurs acharnés. La nouvelle saison est une opportunité pour nous, une occasion d’accomplir quelque chose d’inattendu. Nous sommes optimistes quant à nos chances et nous sommes bien conscients que lors d’une saison comme celle-ci, il faut être prêt au plus tôt et saisir chaque opportunité qui se présente".