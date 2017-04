L’annonce de la première participation de Fernando Alonso aux 500 miles d’Indianapolis a de quoi choquer, surtout qu’il manquera le Grand Prix de Monaco, mais on aurait tort de bouder notre plaisir à l’idée de le voir affronter le célèbre ovale face aux 32 autres pilotes qui composeront le peloton de l’IndyCar ce week-end là.

« C’est un grand honneur de nous associer à McLaren pour courir cette 101e édition de l’Indy 500 et de faire venir Fernando dans l’une de nos voitures Andretti Honda » a déclaré Michael Andretti, patron de l’équipe et grand artisan de ce rapprochement inattendu. « Je veux remercier Zak Brown, Honda et McLaren pour cette opportunité incroyable. Nous avons travaillé étroitement à la préparation de ce partenariat et je pense que nous avons bâti les fondations d’un mois de mai victorieux ».

« Nous sommes heureux de donner à Fernando la chance d’atteindre l’un de ses plus grands buts en carrière en remportant l’Indy 500. Son manque d’expérience sur les ovales n’est pas une inquiétude pour moi. A vrai dire, je pense que l’Indy 500 est le meilleur endroit pour débuter car il y a énormément de temps en piste et d’essais avant la course, et nous avons démontré qu’un débutant peut la gagner ».

Andretti ne tarit pas d’éloges au sujet de celui qui sera son pilote pour une course : « Fernando a un talent immense et j’ai une grande confiance quant à sa capacité à représenter McLaren, Honda et Andretti Autosport. Son ajout à l’équipe porte notre écurie à six voitures pour cette course et ce partage d’expérience et de connaissances est le fondement d’Andretti Autosport ».

Si l’Espagnol espère profiter du savoir-faire de ses partenaires pour s’acclimater vite à l’IndyCar, la discipline américaine espère profiter de la popularité de l’Espagnol pour s’offrir une image plus importante en Europe. Dans tous les cas, un tel évènement est une bonne chose pour une discipline qui se réinvente depuis dix ans et cherche à faire grimper sa cote de popularité auprès du public.

« L’entière communauté de l’IndyCar, à savoir les compétiteurs, les fans ou encore les médias, sont heureux à l’idée des débuts d’un pilote aussi brillant que Fernando dans notre discipline » déclare pour sa part Mark Miles, directeur de l’IndyCar. « Pour couronner le tout, il fera ses débuts dans la plus grande course de la saison, le mondialement célèbre Indy 500. Et quelle voiture pilotera-t-il ? Eh oui, la une voiture de l’équipe Andretti Autosport motorisée par Honda, la même qui a gagné la course l’an dernier. Le scénario peut-il se répéter ? On a vu des choses plus étranges arriver ».

« Que Fernando gagne ou non cette année, je suis ravi que le nom de McLaren fasse son retour à Indianapolis. L’Indy 500 a été gagné trois fois par une voiture construite par McLaren dans les années 70, dont deux par Johnny Rutherford qui, j’en suis sûr, viendra encourager son ancienne équipe ».

Miles n’oublie pas le fondateur de l’équipe, qui n’a jamais vu son équipe triompher sur le Brickyard, puisqu’il est décédé trois jours seulement après la première participation de McLaren à la mythique course : « Nous devons tous nous souvenir de Bruce McLaren, le fondateur de l’équipe, qui était un brillant pilote, ingénieur et entrepreneur et qui est mort tragiquement en testant une McLaren M8D Can-Am il y a 47 ans. Il a finalement été introduit à l’Indianapolis Hall of Fame cette année ».