Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team modifie ses équipages engagés au Rally Italia Sardegna (8-11 juin), avec l’arrivée d’Andreas Mikkelsen / Anders Jaeger sur la Citroën C3 WRC n°9.

Au cap de la mi-saison, cette opportunité réciproque permettra à l’équipe de bénéficier de l’expérience de l’équipage troisième du Championnat du Monde 2016. Le duo norvégien pourra quant à lui faire son retour au premier plan, sur une World Rally Car 2017.

Citroën Racing reste fidèle à sa politique de détection et de formation des jeunes pilotes, ainsi qu’à ses engagements. L’équipage Stéphane Lefebvre / Gabin Moreau sera de retour sur la C3 WRC dès le Rally Poland (29 juin-2 juillet).

Pour son retour officiel en Championnat du Monde des Rallyes FIA, Citroën s’est fixé pour objectif principal de remporter des rallyes à la régulière. Avec une première victoire, obtenue à l’arrivée du Rally Guanajuato Mexico, cet objectif a été partiellement atteint.

Le déroulement de la première demi-saison a toutefois conduit Citroën Racing à étudier l’élargissement de son effectif de pilotes. Ainsi, Andreas Mikkelsen rejoint ponctuellement l’équipe à l’occasion du Rally Italia Sardegna. Troisième du Championnat du Monde 2016 avec deux victoires mais sans volant en WRC pour cette saison, le Norvégien découvrira la Citroën C3 WRC. Pour le préparer au mieux, Citroën Racing organisera une journée d’essais avant le rallye.

En raison de cet engagement, Stéphane Lefebvre ne sera pas au départ du Rally Italia Sardegna. Le Français effectuera les reconnaissances de l’épreuve, avant de se concentrer sur sa prochaine participation au Rally Poland.

En exploitant l’opportunité de faire appel à un pilote expérimenté et disponible, Citroën affirme sa détermination pour réussir pleinement son retour officiel en Championnat du Monde des Rallyes FIA.

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing

"Après les six premières manches de la saison, il apparaît que les résultats de Citroën Total Abu Dhabi WRT ne sont pas complètement à la hauteur des objectifs fixés en début de saison. Dans le même temps, Andreas Mikkelsen recherche activement un volant au plus haut niveau du rallye mondial. Nous avons donc trouvé un accord pour qu’il dispute le Rally Italia Sardegna au volant d’une de nos C3 WRC. Je crois pouvoir dire que nous sommes tous ravis de cette opportunité ! Andreas possède une bonne expérience de ce rallye, ce qui n’est pas notre cas puisque l’équipe Abu Dhabi Total WRT n’était pas présente en Sardaigne l’an passé. En raison d’une préparation limitée, Andreas n’aura pas d’objectif défini. Nous lui demanderons simplement de rouler sur un rythme cohérent avec ses sensations au volant. Nous tenons à remercier la FIA et Skoda Motorsport pour avoir autorisé ce changement, ainsi que Stéphane Lefebvre qui cède sa place sur ce rallye. Il ne s’agit nullement d’une sanction ou d’une remise en cause de notre investissement dans les jeunes pilotes, mais d’une décision destinée à optimiser les chances de Citroën. Stéphane a accepté la nécessité de se mettre au service de l’équipe ; il sera d’ailleurs présent en Sardaigne pour les reconnaissances puis en Pologne pour disputer le rallye."

Andreas Mikkelsen

"Ce n’est un secret pour personne : depuis la fin de la saison 2016, je suis à la recherche d’une solution pour continuer à évoluer au plus haut niveau du rallye mondial. Je suis donc très heureux de rejoindre Citroën Total Abu Dhabi WRT à l’occasion du Rally Italia Sardegna. Le palmarès de Citroën en WRC est impressionnant et je me réjouis de pouvoir collaborer avec une telle équipe. Victorieuse du premier rallye sur terre de la saison, la Citroën C3 WRC a démontré son potentiel et les progrès semblent réguliers. J’ai hâte de prendre mes marques en essais, puis d’attaquer la préparation du rallye. Je manquerai sans doute de roulage au moment de prendre le départ, mais l’essentiel pour moi sera bel et bien d’être de retour au tout premier plan. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour concrétiser cette opportunité."