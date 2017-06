L’ancien pilote de McLaren, Mark Blundell, a regardé le spectaculaire Grand Prix de Bakou et lui aussi a une opinion sur l’incident entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Le vainqueur des 24 Heures du Mans avec Peugeot (c’était en 1992), n’hésite pas à qualifier le geste du pilote Ferrari de coup en-dessous de la ceinture.

« C’était comme un combat entre deux boxeurs. Et soudainement, l’un a donné à l’autre un coup en-dessous de la ceinture. Je ne suis pas sûr de la suite. A un certain degré, la pénalité [stop-and-go de dix secondes] ne colle pas avec le crime. »

Les commissaires ont été critiqués par de nombreux observateurs du paddock pour une décision jugée trop clémente. Il faut dire que les fameux « stewards », en F1, ne sont pas permanents puisque la FIA en nomme de différents course après course. A Bakou, c’était Danny Sullivan, ancien pilote de F1 et vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 1985, qui était derrière les manettes.

Mark Blundell a aussi servi comme commissaire. La première fois, c’était à Barcelone, en 2011. C’est pourquoi, plus compréhensif, il ne veut pas accabler son collègue américain.

« Je ne voudrais pas être les gars qui prennent place dans cette salle [des commissaires]. Ce n’est pas un rôle facile ou une décision facile à prendre, et ils ne le font pas à la légère. Ce n’est pas un domaine du sport où vous vous faites des amis, c’est sûr. »

« Donc beaucoup de personnes sont promptes à réagir très rapidement, mais à moins d’avoir jamais été à la place des commissaires, vous n’aurez jamais connaissance de toutes les coulisses de chaque décision. Peut-être que cela fait partie du processus. Peut-être que l’on devrait rendre plus transparente la prise de décision, pour que les personnes puissent mieux les comprendre. Dans un match de rugby, quand l’arbitre prend une décision, tout le monde peut l’entendre. »

Sir Jackie Stewart a émis l’idée de ne nommer que des pilotes récemment retraités de la F1. Mais Mark Blundell tempère cette idée : de nombreux pilotes restent encore liés à des écuries ou à des marques engagées en F1, ce qui pourrait mener à quelques conflits d’intérêts. Mais Blundell est d’accord avec Stewart : il faudrait qu’un commissaire permanent soit nommé pour donner plus de constance aux décisions.

« Le commissaire devrait être quelqu’un de présent sur toutes les courses. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de changer les commissaires. Si vous assumez ce rôle, vous devez vous habituer à comprendre comment réagissent certains pilotes, il faut comprendre comment les pilotes sont, et ainsi, il y aura de la constance et de la continuité. »