Fernando Alonso sait qu’après des essais hivernaux dévastateurs pour McLaren, il ne faut pour lui pas s’attendre à un gros résultat à Melbourne. Le pilote espagnol le sait bien. En conférence de presse, il a admis ne pas attendre de « miracles » ce samedi comme ce dimanche. Il affiche néanmoins un état d’esprit combatif et reste solidaire avec son équipe.

« Je suis sûr que l’équipe a travaillé très dur ces deux dernières semaines pour améliorer la situation et arriver ici un petit plus prête à la compétition. Mais en Formule 1 il n’y a pas de miracles en deux semaines donc je m’attends à un week-end difficile. Donc nous devons garder les pieds sur terre en sachant que nous avons quelques problèmes à résoudre. Mais dans le même temps, c’est la course, ce ne sont plus les essais, et tout peut arriver ici. »

« Il y a des abandons qui peuvent arriver ici, donc nous devons entrer dans ce week-end dans l’esprit de retirer un peu de connaissances et quelques choses positives. J’espère pousser un petit peu plus et trouver les limites parce que durant l’hiver nous n’avons pas été capables de pousser la voiture, à aucun moment. »

Le double champion du monde ne compte pas passer par pertes et profits cette saison 2017, comme en 2015 ou 2016. Il souhaite que Honda s’améliore rapidement néanmoins.

« Je ne fais une croix sur rien. Nous ne sommes pas ici pour attendre quatre courses, six courses, huit courses pour nous améliorer, nous devons nous améliorer pour demain.

« Et si la journée de demain est décevante, nous devons nous améliorer pour samedi. Et si samedi, nous ne sommes pas qualifiés en bonne position, nous devons nous améliorer pour dimanche. C’est la F1, ce n’est pas un concours de charité où nous pouvons nous amuser ici et là. C’est la F1, nous devons être compétitifs, nous devons battre nos opposants, et être les meilleurs. »

Une solution pour sortir de l’impasse serait d’abandonner le moteur Honda pour retrouver un moteur Mercedes. Cette piste, qui a fait l’objet de rumeurs de plus en plus importantes, a-t-elle les faveurs de Fernando Alonso ?

« C’est une question pour l’équipe. Bien sûr, je sais qu’il y a un peu de spéculation et que des choses sont sorties dans la presse, mais je n’entrerai pas trop dans la discussion. J’espère que l’équipe pourra répondre à cette question demain. »

Un retour à un moteur Mercedes convaincrait-il Alonso de rester chez McLaren la saison prochaine ? « Je ne le sais pas », balaie-t-il pour le moment.