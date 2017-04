Fernando Alonso dispute ce week-end le Grand Prix de Bahreïn pour la première fois depuis deux ans, puisqu’il l’avait manqué l’an dernier suite à son accident de Melbourne, mais c’est l’Indy 500 qui est au centre des questions à son égard.

Puisqu’il va participer à la célèbre course américaine à la fin du mois de mai, Fernando Alonso n’a pas énormément de temps pour se préparer et malgré les courses de F1 qui jalonneront son calendrier, l’Espagnol a déjà prévu de consacrer du temps aux 500 miles d’Indianapolis.

"C’est rare qu’un pilote de F1 se lance car dans le passé, cette course rassemblait les meilleurs pilotes du monde dans les meilleures voitures" explique le pilote McLaren. "Aujourd’hui, tout est plus professionnel et tout le monde est dédié à la discipline dans laquelle il est engagé. Nous avons eu cette possibilité et je suis heureux d’essayer quelque chose de nouveau".

"Si je veux être le meilleur pilote du monde, j’ai deux solutions. Soit je chercher à remporter huit titres de champion du monde de F1, un de plus que Michael, ce qui est vraiment peu probable, soit je cherche à gagner dans d’autres disciplines et je deviens le pilote qui peut rouler et gagner dans n’importe quelle voiture".

Alonso reconnaît aussi que des motivations commerciales sont aussi au centre des accords passés entre McLaren et Andretti Autosport : "C’est bon pour la Formule 1. Nous courrons après ce marché Nord-Américain depuis longtemps et nous pouvons enfin y aller et montrer en plus du respect pour l’IndyCar. C’est bien pour l’Indy 500 de compter un pilote de F1 dans la course et c’est tout aussi profitable à McLaren Honda".

"Ce sera incroyable de voir des McLaren Honda rouler dans deux séries différentes le même jour avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d’Indianapolis. Tout le monde est gagnant".