Fernando Alonso n’a pas eu la réussite escomptée au Japon mais les performances affichées par la McLaren et par son moteur Honda ont été très encourageantes. Capable de jouer la Q3 sur un circuit aussi gourmand en puissance que Suzuka, la MCL32 devrait pouvoir viser le top 10 durant les courses restantes.

"Après deux courses frustrantes où nous n’avons pas pu montrer le rythme en progression de notre voiture, je suis heureux de revenir aux Etats-Unis" déclare Alonso. "J’ai passé de bons moments ici cette année avec tout ce qui a eu lieu autour de l’Indy 500 et je sais que les fans sont passionnés et enthousiastes donc je m’attends à une bonne ambiance".

"Le circuit des Amériques est une piste amusante, chaque secteur est différent et trouver le parfait compromis au niveau des réglages est ce qui rend ce défi unique. Le circuit des Amériques est aussi plus large que beaucoup d’autres sur lesquels nous nous sommes rendus récemment et il y a de bonnes chances de dépasser, en espérant pouvoir y arriver en course".

Pour Alonso, Austin pourrait être la première marche d’une fin de saison réussie.

"J’espère que nous pourrons travailler sur cette dynamique bâtie en coulisses, bien que nous n’ayons pas réussi à la montrer encore sur les résultats finaux, et je pense que nous avons le potentiel pour marquer des points si nous arrivons à tout faire fonctionner".

"Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et tout peut se passer sur cette course, nous avons vu des rebondissements lors des dernières années, mais je suis optimiste et je pense que nous pourrons vivre un week-end positif si nous saisissons chaque chance".