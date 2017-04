Juan Pablo Montoya, ancien pilote de F1 et vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 2000 et en 2015, donnait il y a quelques heures quelques conseils, par voie de presse interposée, à Fernando Alonso : à Indianapolis, il lui faudra se méfier en priorité du trafic et des restarts, deux éléments bien difficiles à appréhender pour un pilote venant de la F1. Le Colombien a aussi souhaité bonne chance à l’Espagnol, qu’il n’a plus croisé en monoplace depuis le Grand Prix des Etats-Unis 2006.

En conférence de presse, en Alabama, Fernando Alonso s’est lui aussi réjoui de retrouver sur sa route un concurrent de longue date. Et espère qu’ils pourront échanger de vive voix quelques autres recommandations avant la date fatidique.

« C’est formidable. Courir contre les meilleurs pilotes du monde, c’est ce qui compte le plus. Il n’y a pas seulement Juan Pablo, j’ai couru contre Oriol Servia aussi, et je le connais assez bien. Il y a quelques pilotes, à peu près 25 % que je connais, car ils courraient en F1 par le passé. »

« Je considère Juan Pablo comme l’un des meilleurs pilotes du monde, l’un des plus talentueux que j’ai jamais eu à affronter. Donc arriver ici et conduire ensemble sur ce circuit d’Indianapolis extrêmement rapide, ce sera quelque chose d’immense pour moi. »

« J’espère que j’apprendrai aussi rapidement que possible. Je regarde beaucoup de caméras embarquées de Juan Pablo parce que je pense qu’il est l’un des meilleurs pilotes ici. J’ai vraiment hâte de disputer les 500 Miles d’Indianapolis avec lui et de diner aussi avec lui, parce que la moindre astuce de sa part sera vraiment bienvenue. »

Fernando Alonso a finalement très peu échangé avec ses camarades de F1 sur son choix de disputer les 500 Miles d’Indianapolis. Il s’attend davantage à discuter avec ses nouveaux compagnons de jeu états-uniens…

« Nous ne parlons pas beaucoup en F1. C’est un monde différent. Je ne sais pas, la seule chose que je sais est probablement ce que vous pouvez lire dans la presse, parce que c’est ce que je lis aussi. Quelques uns sont heureux pour moi, heureux de ce que je fais, et curieux de voir mon niveau de compétitivité. D’autres ne sont jamais contents, ce sont leurs propres problèmes… »

Dans le paddock de F1, Christian Horner, Nico Hulkenberg et Romain Grosjean ont publiquement fait part de leur désapprobation quant au choix d’Alonso. Des critiques vite balayées par certains observateurs du paddock, à l’image de Jacques Villeneuve.