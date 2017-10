Fernando Alonso va disputer les 24 heures de Daytona, comptant pour le championnat IMSA, pour le compte de l’équipe United Autosports. L’Espagnol va avoir sa première expérience d’une course d’endurance mais ne compte pas jouer les figurants.

"J’ai hâte et je suis heureux de revenir aux Etats-Unis pour une nouvelle course, moins d’un an après l’Indy 500" se félicite Alonso dans le paddock de Mexico.

"C’est une bonne chance de pouvoir participer à un événement aussi reconnu et j’espère pouvoir y briller. Je veux prendre autant de plaisir que possible, ce sera ma première expérience dans un prototype et j’espère que ça m’aidera à l’avenir".

Alonso va devoir s’habituer et apprendre à maîtriser les prototypes et ne prend pas peur de devoir affronter des voitures d’une catégorie plus rapide, les DPi, avec son prototype LMP2.

"Comme à l’Indy 500, c’est une course pour apprendre, un défi personnel en sortant de ma zone de confort qu’est la F1, dans une voiture et une série totalement différentes. Le trafic que l’on a durant la course et et d’autres choses font que je dois apprendre de zéro. Cela m’aidera sûrement à m’adapter à n’importe quelle discipline".

"Il n’y a aucun doute sur le fait que la victoire sera dans nos esprits car nous n’y allons pas juste pour participer, nous y allons pour gagner. Ce sera pareil dans le futur pour d’autres événements de préparation".

Le pilote McLaren va se préparer pour l’une des courses les plus difficiles au monde et n’aura que deux jours d’essais sur piste pour apprendre les différentes procédures et leur exécution.

"Je vais essayer de tester dans le simulateur, ce qui est important quand on va dans une nouvelle discipline, et je vais faire des essais de jour et de nuit afin de découvrir différentes conditions."

"Il y aura un essai début janvier avec toutes les voitures sur la piste. Je vais apprendre le circuit, le trafic et les procédures d’arrêts aux stands avec le changement de pilotes durant les relais. C’est la même préparation pour certains de mes équipiers comme Lando Norris et Paul di Resta qui sont dans la même situation et nous allons essayer de nous aider mutuellement".

Alonso souhaite-t-il passer plus de temps aux USA maintenant ?

"C’est possible, oui, mais la priorité reste la Formule 1 sinon je n’aurais pas signé un contrat avec McLaren Renault pour l’année prochaine. Un grand défi nous attend, une belle opportunité de nous battre pour le championnat et cela reste ma priorité."

"Sur le long terme, tout est ouvert. L’Indy 500 l’a prouvé, on peut s’amuser aux USA. C’est donc une piste pour l’après-F1."