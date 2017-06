Déclaration après déclaration, Fernando Alonso envoie des signaux négatifs quant à son avenir chez McLaren. De retour en Europe après sa parenthèse américaine, l’Espagnol assurait hier que toutes les options (sauf sûrement celle menant à Red Bull) étaient ouvertes pour lui. Aujourd’hui, il s’exprime sur sa lassitude face aux ennuis répétés de McLaren cette saison.

« Je suis heureux, mais la seule chose qu’il manque, c’est la compétitivité. Avec Honda et le moteur que nous avons, nous ne pouvons pas tirer tout le potentiel possible de la voiture, et c’est parfois frustrant. Parce que vous essayez de tout donner pendant un week-end, et quand quelque chose casse, c’est un peu fatiguant. »

Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, cherche toujours à prolonger le contrat de Fernando Alonso, qui arrive à expiration à la fin de cette saison 2017. Mais l’Américain reconnaît lui-même que la balle est plutôt dans le camp de McLaren. Il se montre néanmoins plutôt sceptique sur les chances de Woking de se battre pour le titre en 2018 – or il s’agit d’un profond désir de Fernando Alonso.

« Nous devons régler nos problèmes. 2018 n’est pas si loin donc nous devons évaluer comment nous pouvons revenir aux meilleures places. »

« Je ne sais pas encore comment nous allons nous y prendre, et c’est certainement très difficile à imaginer que nous nous battrons pour le championnat l’an prochain. Mais nous pouvons franchir une grande étape. Nous devons trouver un moyen d’être dans cette position. Nous avons toujours un peu de temps avant la trêve estivale. »

Une réunion au sommet est prévue demain à Woking entre McLaren et Honda.

« Nous allons voir avec Honda, avec Jonathan Neale. Toutes les options sont sur la table. Nous devons revenir devant et travailler là-dessus. Je ne sais pas si nous pourrons convaincre Fernando rapidement mais il va devoir être convaincu que nous avons le bon environnement. Il verra lui-même comment cela progresse ou pas. »