Fernando Alonso a laissé poindre un nouveau signe d’impatience très clair à Sotchi : il n’attendra pas des lustres que le moteur Honda soit enfin au niveau.

Les Japonais parlent d’une amélioration de la situation d’ici à la mi-saison, peut-être dès le Canada. Cette évolution risque fort de jouer sur l’avenir de Fernando Alonso chez McLaren. L’Espagnol a en effet clairement fait savoir qu’il était prêt à changer d’équipe pour 2018 si nécessaire.

"Il est probable que je sois vers la fin de ma carrière en Formule 1. J’ai 35 ans donc je suis certain d’avoir moins de temps devant moi qu’il y en a déjà eu derrière moi. Combien de temps puis-je encore attendre ? Eh bien, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup," lance Alonso.

"Chaque année vous faites de votre mieux en espérant vous battre pour des titres, des victoires ou même des podiums. Nous allons donc voir quelles sont les options pour l’année prochaine, quelle va être l’amélioration de McLaren, quelles seront leurs perspectives."

"Tout le monde sait que mon contrat se termine cette année et que j’ai la liberté que je n’ai pas eu avant de changer d’équipe, ou non."

"Pour l’instant je suis très ouvert à toutes les possibilités mais, le plus important à ce moment de ma carrière, c’est d’être heureux. Et cela veut dire gagner. Aussi vite que possible."