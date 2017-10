Kevin Magnussen a encore défrayé la chronique hier en trouvant maille avec plusieurs pilotes, comme Jolyon Palmer.

Il n’y a pas que le pilotage du Danois qui paraisse agressif. Son fameux « Suce mes couilles, chéri ! » lancé à Nico Hulkenberg après la Hongrie avait aussi fait beaucoup parler.

Hier, après la course en Malaisie, c’est Fernando Alonso qui en a remis une couche sur le pilote Haas.

« Nico Hulkenberg avait raison. Les pilotes sont plus ou moins d’accord. C’est 19 contre 1. »

L’Espagnol a bataillé roue dans roue contre Kevin Magnussen en piste, et l’a traité « d’idiot » en pleine course à la radio.

Günther Steiner, le directeur de Haas, est logiquement venu à la défense de son pilote.

« Alonso est un pilote très charismatique et talentueux. Et si quelqu’un l’affronte, c’est ainsi qu’il réagit. Je pense que Kevin et Fernando ont poussé jusqu’à la limite, ce que les gens veulent voir. »

Steiner ne pense-t-il pas tout de même que la réputation de « bad boy » nuise à son pilote ?

« Vous devez traverser des périodes difficiles, et vous faire respecter. Si vous vous écartez tout le temps de la trajectoire, les gens pensent qu’ils peuvent vous marcher dessus. Donc vous livrez bataille, aussi longtemps que vous ne devenez pas une brute. Donc même si Kevin a un peu une mauvaise réputation maintenant, cela peut changer. »

Romain Grosjean était par exemple surnommé « le dingue du premier tour » en 2012. Une réputation désormais bien oubliée !