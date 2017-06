Fernando Alonso a passé une journée très difficile aujourd’hui à Montréal avec des soucis techniques ce matin qui se sont prolongés cet après-midi. Mais il a finalement signé le 7e temps lors de la deuxième séance malgré le fait qu’il a très peu tourné.

“Il y a eu de nombreux contretemps aujourd’hui,” explique Fernando Alonso.

“Ce matin, nous n’avons fait que quelques tours avant d’avoir un problème hydraulique sur le moteur. Cet après-midi, nous sommes montés en piste très tard, car nous voulions remplacer toutes les pièces. Nous espérons récupérer le temps perdu demain matin.”

Le rythme d’Alonso était pourtant loin d’être ridicule cet après-midi en fin de séance.

“Je roule sur ce circuit depuis très longtemps et je le connais donc très bien. Le temps perdu n’était donc pas un problème pour moi personnellement. Quant à ma position, elle est difficile à évaluer et c’est toujours comme ça le vendredi. Comme toujours l’objectif sera de participer à la Q3, mais ce sera difficile. Ensuite, nous pourrons penser à quelques points en course."

"Mais je ne sais pas si mon septième temps est crédible,” conclut le champion espagnol.