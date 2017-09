Le grand sujet du week-end à Monza, et qui continuera à être le sujet principal de cette semaine, c’est la future motorisation de McLaren.

Toutes les discussions menées en Italie semblent mener à une association entre McLaren et Renault, avec un départ de Honda vers Toro Rosso. Mais les Japonais, piqués au vif, pourraient aussi décider de quitter la Formule 1.

En effet, chez Honda on a rappelé lors des réunions que la marque s’est engagée en F1 pour gagner des victoires et des titres, pas pour motoriser uniquement des équipes de milieu de grille.

En clair, Honda souhaiterait avoir une garantie d’une motorisation de Red Bull Racing à moyen terme, lorsque leur moteur sera au moins au niveau de celui de Renault.

Les négociations sont donc très compliquées mais Fernando Alonso a subtilement fait savoir qu’une arrivée du moteur Renault chez McLaren le ferait certainement prolonger.

"Nous savons ce que le moteur Renault peut faire. Red Bull a fait 5 ou 6 podiums de suite. Et même ici à Monza, ils ont réussi à revenir au pied du podium. Zak Brown l’a aussi constaté," explique Alonso.

"En tant que pilote, j’ai la chance de pouvoir choisir plus ou moins où je veux aller, dans quelle équipe ou dans quelle catégorie. Mais McLaren est la 2e meilleure équipe de l’histoire de la F1 en termes de statistiques. Ils veulent gagner à nouveau et moi aussi."

Brown a confirmé qu’Alonso serait "très, très certainement là" si un accord pouvait être trouvé avec Renault et toutes les autres parties.

"Ce n’est pas une décision qui m’appartient," répond Alonso. "C’est une semaine importante pour McLaren. J’espère que nous saurons tous où nous allons avant de nous envoler à Singapour, afin de pouvoir commenter des faits là-bas et non plus des spéculations."