Fernando Alonso, directement après la fin du Grand Prix d’Espagne, a sauté dans un jet privé pour prendre la route du circuit des 500 Miles d’Indianapolis. Le pilote McLaren-Andretti y a disputé ses premières séances d’essais.

Si Fernando Alonso a signé le meilleur temps des rookies, il est en revanche un peu plus loin au classement général (19e temps, avec une vitesse moyenne de 358 km/h). Une performance néanmoins plus qu’encourageante et qui a calmé les inquiétudes du double champion du monde.

« J’étais un petit peu inquiet des conditions de piste, de la température. Il faisait beaucoup plus chaud aujourd’hui que lors du précédent test. Mais le ressenti dans la voiture était bon, aussi bon que lors du test, et j’ai pu faire quelques changements de réglages sans perdre confiance dans la voiture. Tout s’est passé de manière très fluide. »

Tout… sauf la dernière demi-heure de piste. Fernando Alonso a alors souffert d’un problème de suspension.

« Lors de la dernière demi-heure, nous avons eu quelques problèmes avec la suspension arrière, et nous n’avons pu compléter notre programme. Nous avions prévu de rouler un petit plus dans le trafic à la fin de la journée, donc nous n’avons pas pu le faire. Mais dans l’ensemble, ce fut une journée incroyable. Je suis plus heureux que lors de mon premier jour dans la voiture, parce que j’ai pu appréhender quelques changements de réglages, prévus le matin. Je me sens bien. »

« Je n’ai toujours pas beaucoup roulé dans le trafic, donc c’est toujours ce que je devrai apprendre ces deux prochains jours. Mais j’ai fait deux ou trois tours derrière des voitures qui sortaient des stands, et c’était bien amusant. »

Andretti, grâce aux données récoltées par six monoplaces, a énormément de données à porter à la connaissance de Fernando Alonso pour l’aider à peaufiner ses réglages. L’Espagnol apprécie particulièrement de pouvoir compter sur autant de conseils.

« J’ai vraiment hâte d’écouter ce qu’ils ont pensé de cette journée. En particulier de la dernière heure de roulage, parce que je l’ai en partie manquée. Ce sera intéressant de savoir ce que nous pourrons apporter pour demain pour ma voiture. A cette étape de la semaine, peu importe ce que mes coéquipiers testent, je leur fais plus confiance qu’à moi, donc je garderai tous ces changements. »